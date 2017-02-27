|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 гру, 2025 21:11
15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21
до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10
.
як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...
спостерігаємо...
4
5
Додано: Вів 16 гру, 2025 01:32
Shaman написав:
15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21
до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10
.
як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...
спостерігаємо...
Откуда 42,10
если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451
?
Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383
".
