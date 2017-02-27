Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.
як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...
спостерігаємо...
Откуда 42,10 если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451? Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383".
НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.
курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа
Какая ценность этих данных, если, например, на завтра курс НБУ 42,1848, а по графику минфина даже цена покупки, начиная с 12.00, была выше, а закончилось вообще на 42,28?