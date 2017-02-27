Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.
як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...
спостерігаємо...
Откуда 42,10 если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451? Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383".
НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.
курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа
Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.
як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...
спостерігаємо...
Откуда 42,10 если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451? Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383".
НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.
курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа
Какая ценность этих данных, если, например, на завтра курс НБУ 42,1848, а по графику минфина даже цена покупки, начиная с 12.00, была выше, а закончилось вообще на 42,28?
yama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы.
А чому, власне, нєльзя?.. Не бачу жодної причини....
ЕСЛИ буржуины будут финансировать войну Украины, то формально-юридически они становятся воюющей стороной-союзником на стороне Украины. По слухам, ПОЭТОМУ и не сработал Будапештский меморандум: нам предложили предоставлять помощь ЕСЛИ только Украина не станет объявлять состояние войны.
smdtranz написав:а то, что международную помощь нельзя тратить на оборону, это вообще факт? или как обычно, что-то можно, что-то нельзя?
Яка різниця? Ну нехай все зароблене в бюджет самою Україною йде на оборону, а все надане партнерами - на все не воєнне. Потрапивши в загальний котел (бюджет) гроші не мають відтінків і історії походження.
Пропорция бюджета "на войну" - несоизмеримо больше чем на "мирную жизнь, соцки". Деньги - целевые, попадают до нужных главных распорядителей средств через казначейство и минфин, а не абстрактно в "общий котел" гос. бюджета. НО учитываются где-то строчками в утвержденном гос.бюджете...
Миша-клиент написав:ЕСЛИ буржуины будут финансировать войну Украины, то формально-юридически они становятся воюющей стороной-союзником на стороне Украины.
И? Путин бомбить начнёт? А без этого испугается? Судя по тому, что шахеды уже и в Польше спокойно шастают, не очень. Кстати, а если не финансировать, но по сути в подарок поставлять оружие, то воюющим созником не становишься? Витиевато.
Миша-клиент написав:По слухам, ПОЭТОМУ и не сработал Будапештский меморандум: нам предложили предоставлять помощь ЕСЛИ только Украина не станет объявлять состояние войны.
Т.е. даже, если бояться объявления воюющим союзником, то всё равно финансировать можно вообще все расходы украинского бюджета? Войны ж нет. Более того, Рашка тоже кричит, что войны нет Так, какая-то там незначительная операция.
moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать
Миша-клиент написав:moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать
Воевать и формально называться воюющей стороной, как бы разные вещи. Как правильно сказано, и войны-то нет Партнёры не хотят непосредственно участвовать своей армией и это объяснимо (нет, боязнь Путина тут не при чём). Но при чём тут просто назваться союзником и легально финансировать и поставлять оружие (что таки делается и даже рекламируется) в чужую армию?