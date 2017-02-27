RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12015120161201712018>
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.

як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...

спостерігаємо... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 01:32

  Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.

як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...

спостерігаємо... 8)
Откуда 42,10 если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451?
Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 08:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.

як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...

спостерігаємо... 8)
Откуда 42,10 если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451?
Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383".

НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.

курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 20:20

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.

як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...

спостерігаємо... 8)
Откуда 42,10 если курс НБУ на 16.12.2025 - 42,2451?
Да и "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.12.2025 - 42,2383".

НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.

курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа

Какая ценность этих данных, если, например, на завтра курс НБУ 42,1848, а по графику минфина даже цена покупки, начиная с 12.00, была выше, а закончилось вообще на 42,28?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:05

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы.

А чому, власне, нєльзя?..
Не бачу жодної причини....


ЕСЛИ буржуины будут финансировать войну Украины, то формально-юридически они становятся воюющей стороной-союзником на стороне Украины. По слухам, ПОЭТОМУ и не сработал Будапештский меморандум: нам предложили предоставлять помощь ЕСЛИ только Украина не станет объявлять состояние войны.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 861
З нами з: 02.11.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:11

  Hotab написав:
  smdtranz написав:а то, что международную помощь нельзя тратить на оборону, это вообще факт? или как обычно, что-то можно, что-то нельзя?

Яка різниця? Ну нехай все зароблене в бюджет самою Україною йде на оборону, а все надане партнерами - на все не воєнне. Потрапивши в загальний котел (бюджет) гроші не мають відтінків і історії походження.


Пропорция бюджета "на войну" - несоизмеримо больше чем на "мирную жизнь, соцки". Деньги - целевые, попадают до нужных главных распорядителей средств через казначейство и минфин, а не абстрактно в "общий котел" гос. бюджета. НО учитываются где-то строчками в утвержденном гос.бюджете...
Миша-клиент
 
Повідомлень: 861
З нами з: 02.11.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:ЕСЛИ буржуины будут финансировать войну Украины, то формально-юридически они становятся воюющей стороной-союзником на стороне Украины.

И? Путин бомбить начнёт? А без этого испугается? Судя по тому, что шахеды уже и в Польше спокойно шастают, не очень. Кстати, а если не финансировать, но по сути в подарок поставлять оружие, то воюющим созником не становишься? Витиевато.

  Миша-клиент написав:По слухам, ПОЭТОМУ и не сработал Будапештский меморандум: нам предложили предоставлять помощь ЕСЛИ только Украина не станет объявлять состояние войны.

Т.е. даже, если бояться объявления воюющим союзником, то всё равно финансировать можно вообще все расходы украинского бюджета? Войны ж нет. Более того, Рашка тоже кричит, что войны нет :) Так, какая-то там незначительная операция.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6293
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать
Миша-клиент
 
Повідомлень: 861
З нами з: 02.11.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:23

  Миша-клиент написав:moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать

Воевать и формально называться воюющей стороной, как бы разные вещи. Как правильно сказано, и войны-то нет :) Партнёры не хотят непосредственно участвовать своей армией и это объяснимо (нет, боязнь Путина тут не при чём). Но при чём тут просто назваться союзником и легально финансировать и поставлять оружие (что таки делается и даже рекламируется) в чужую армию?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6293
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:42

  Shaman написав:15 грудня курс мав цікаву траєкторію. в операційний час курс зріс з 42,21 до 42,33. а от в післяопераційний час НБУ скерував курс донизу, до 42,10.

як кажу, дії НБУ для мене загадка. пояснення хіба - дати можливість купити валюту для спец закупок по меншому курсу...

спостерігаємо... 8)

16 грудня курс рухався в зворотньому напрямку. відштовхнувшись від 42,1 під час торгової сесії курс піднявся до 42,23, а під вечір НБУ ще трішки додав до 42,31
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 12015120161201712018>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13635344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36430 38266879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 гру, 2025 22:34
BeneFuckTor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23602867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1613)
17.12.2025 08:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.