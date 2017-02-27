RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:41

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: знает ли Билл Гейтс, что он с кем-то соревнуется? 😁

Уверен на 100% он даже не знает, какой у него общий капитал. Так, догадывается +/- миллиарды.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс веде себе відносно стабільно. 17 грудня піднявся на 10 коп до 42,42, сьогодні під час торгів коливався біля цієї величини, а під вечір в післяопераційний час НБУ знову понизив його до 42,22.

але паливо потроху прибуває - банківська ліквідність вже на рівні 860 ярдів грн, поточна - 720 ярдів грн. це здається рекордні показники... й це не зважаючи на доволі високі інтервенції, 200 млн дол вже через день...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11111
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

К извечному вопросу, кто в чем измеряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?: https://www.youtube.com/watch?v=blbblbWiLEw
Миша-клиент
 
Повідомлень: 863
З нами з: 02.11.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:18

  Миша-клиент написав:К извечному вопросу, кто в чем измеряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?: https://www.youtube.com/watch?v=blbblbWiLEw

А что к нему? Чувак несёт 100% чушь. Не надо его смотреть и ему рекламную копеечку дарить. Единственное, что я из описанного ещё готов допустить, что какой-то особо одарённый банк за покупку-продажу 50к в месяц за год триггернет финмон на 600к. Но и это вряд ли потому, что такая операция - обычно это типа перевод между своими счетами. Вот лимит переводов Меморандума она может в банках типа Укрсиба и кушает, но про это разговора не было :roll:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6330
З нами з: 23.03.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:52

Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7043 раз.
Подякували: 3173 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:30

  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

де можна отримати пайку безвідсоткового кредиту?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41838
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:21

  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).
Realist
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3126 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що маємо за тиждень? валютні інтервенції склали 1 174 млн дол. гадав рекорд, ні в лютому 2025 було 1 191 млн дол. це з одного боку...

а курс? що курс - почали тиждень 42,21, закінчили 42,215 - майже не рухнулись, хоча протягом тижня були й на 42,1, піднималися й до 42,42. багато рухів курсу відбувалося ввечері, тобто чітко під контролем НБУ. стабільність - а інтервенції вище середнього. за три тижня інтервенції склали вже 3,2 ярди дол.

виникає питання, чи буде 43? з одного боку досягти цього рівня можливо за тиждень - більше 20 коп на день НБУ курс не рухає. з іншого залишилося лише півтора тижня. інтрига 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11111
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:21

  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

Если известно что Украине не доставало 120млрд ( не помню валюту, но вдруг таки евро) а пообещали прислать 90млрл € на те же два года. То откуда взяться оптимизму…
serg1974
 
Повідомлень: 939
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  serg1974 написав:Если известно что Украине не доставало 120млрд ( не помню валюту, но вдруг таки евро) а пообещали прислать 90млрл € на те же два года. То откуда взяться оптимизму…

От того, что таки пообещали и теперь не хватает сильно меньше? Тут всё таки не бинарная система, когда, если не хватает хоть копейки, то всё пропало так же, как если бы не хватало 120 лярдов. А ещё трындят:
Цифру у 90 млрд євро вже озвучували під час попередніх переговорів щодо фінансової підтримки України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС готовий покрити до двох третин від потреб Києва (загалом, 135-137 млрд євро). Проте існують й інші програми підтримки України - Ukraine Facility, МВФ та Світовий банк, а фінансування може надходити не лише від ЄС, але й інших союзників - Британії, Канади, Японії.

Или, если каждый партнёр по 120 лярдов не даст - это не серьёзно?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6330
З нами з: 23.03.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
 
