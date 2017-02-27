RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:39

moveton написал в контекстен ожидаемого (напрасно, по моему мнению) некоторыми коллегами снижения курса в Украине.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 02:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чому приват не вірить в євро? І продовжує в додатку продавати його по 49.5?
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:32

  ihorsic написав:Чому приват не вірить в євро? І продовжує в додатку продавати його по 49.5?
50 рівно. Вірить...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:24

  asti написав:
  ihorsic написав:Чому приват не вірить в євро? І продовжує в додатку продавати його по 49.5?
50 рівно. Вірить...

Причому з самого ранку так було.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

«Уявіть, якби Мінфін продав $3 млрд». Пишний пояснив, якої стратегії буде притримуватись НБУ щодо курсу гривні
«Сьогодні 60% угод на ринку відбувається без участі Національного банку. Підтримка стійкості ринку передбачає, що ми зрізаємо піки, які можуть нести в собі небезпеку для стійкості ринку, якщо хтось грає проти гривні. Наприклад, спекулянти»

Імпортери і населення хочуть міцнішого курсу гривні, експортери — слабшого курсу. Це свідчить про те, що курсова тема завжди має полярні точки зору.

я все розумію, але коли очільник НБУ починає говорити штампами... які спекулянти, коли діє купа обмежень на операції з валютою? й які спекулянти після 15:00, коли окрім НБУ взагалі немає продавців? а курс рухається...

а пасаж про імпортерів та експортерів... так, в нас населення чомусь вважає - стабільний курс - це ознака якісної економіки... але це хибна думка... тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта... що в Японії свого часу, що в Кореї... Китай, Карл!! тримає свою валюту й не дає їй укріплюватися...

це до речі до фрази Пишного, що було б, якби Мінфін продав 1 ярд дол. в Китаї за минулий рік продали 1 трлн дол - й що? щось курс юаню не зміцнюється.

тому ще раз, для розвитку економіки потрібна слабка місцева валюта. а за міцну валюту бюджетники та рант'є, які хочуть отримувати 15-20% річних, й конвертувати це у валюту по стабільному курсу. а потім за це платить вся країна під час чергового девалу...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:00

Shaman От як можна в одному реченні суперечити самому собі? Що Японія на піку потужності виробництва (80-і роки), що Китай (2010-і) ревальвували свою валюту відносно долара. Та не треба далеко ходити, достаньо глянути на найбільш зростаючу економіку ЄС - Поляків
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:отримувати 15-20% річних,

ось це - найбільше зло для економіки. ИМХО облікова ставка має бути 2-3-5%, як в США, ЄС, Китаю, Польщі, Чехії і всіх передових економік.
А девальвація заважає тримати ставку низькою.
А для того, щоб змінити поведінку населення - потрібно виростити хоча б одне покоління (15-25 років) за фіксованого курсу.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта

Можливо для пару-трійки гірно-рудничих підприємств які експортують сировину і то - комбайни, соляра, машини це валюта, а от для високотехнологічних це зовсім не так бо комплектуючі та сировина закупаються за валюту питома складова яких до 90% від вартості, навіть у с\г доля імпорту немала - джондіри, клааси, елітне насіння, засоби захисту, солярка, добрива це все валюта . Тому Ваше твердження досить відносне - глобалізація - її маму, кажу про це як маленький виробник.
P.S.1 Будучи патріотично налаштованою людиною пробував українську сировину, але ... прийшлось таки використовувати південнокорейську, чому, гадаю тут пояснювати не треба :?
P.S.2 Хтось з розумних мені підкаже чому для того щоб випити 1,33 літра пива мені потрібно рівно 30 шт креветок - от рівно 30 шт (90-120 суха заморозка) і ні на одну більше? Чи це тема для кандидатської дисертації? :roll:
P.S.3 Мене тут давно не було - багато роботи, але зараз пауза по не залежним від мене причинам, став читати форум і де мої улюблені долярчик та детройтед? Просвітіть будь ласка, ще за старікана переживаю, фріза ...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:09

  Дюрі-бачі написав:А для того, щоб змінити поведінку населення - потрібно виростити хоча б одне покоління (15-25 років) за фіксованого курсу.

При курсе 63 копейки выросло не одно поколение - не помогло. Наоборот, после долгого спокойствия любое шевеление вызовет стресс и желание спрятаться во что-то надёжное.
Должна быть выработана привычка к постоянному движению, чтобы колебания курса не были предметом пристального внимания. Но и это не очень поможет.
Изменять поведение населения нужно в другом направлении - оно должно жить в кредит и не иметь средств для валютных игр. Ну и для состоятельных людей неплохо бы иметь возможности инвестиций, отличные от валютного матраса.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Должна быть выработана привычка к постоянному движению, чтобы колебания курса не были предметом пристального внимания

Это, как в 90е - всё сразу считать в долларах, а в карбованцах только не глядя ценники переписывать?
