Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:29

  moveton написав:
  Сибарит написав:Должна быть выработана привычка к постоянному движению, чтобы колебания курса не были предметом пристального внимания

Это, как в 90е - всё сразу считать в долларах, а в карбованцах только не глядя ценники переписывать?

євро відносно долару ще на початку року був близько до 1, зараз 1,17 - але ніхто свідомість не втрачає, життя продовжується. у нас 10% - це 4 грн. а наскільки девальвувала гривня з початку року? на 0%?..
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:35

  Дюрі-бачі написав:Shaman От як можна в одному реченні суперечити самому собі? Що Японія на піку потужності виробництва (80-і роки), що Китай (2010-і) ревальвували свою валюту відносно долара. Та не треба далеко ходити, достаньо глянути на найбільш зростаючу економіку ЄС - Поляків

по Японії цікавий приклад - коли вони змагалися з США, то ніякої ревальвації не було. який був курс - 300 єн? це потім коли США дотиснули Японію, й вона перестала стримувати єну, єна зміцнилась до 150.

а наскільки ревальвував юань з 2008 року? теж на 0%?.. а наскільки має ревальвувати, коли торговий профіцит 1 трлн дол на рік?
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:37

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:отримувати 15-20% річних,

ось це - найбільше зло для економіки. ИМХО облікова ставка має бути 2-3-5%, як в США, ЄС, Китаю, Польщі, Чехії і всіх передових економік.
А девальвація заважає тримати ставку низькою.
А для того, щоб змінити поведінку населення - потрібно виростити хоча б одне покоління (15-25 років) за фіксованого курсу.

а знаєте як жити за фіксованого курсу? а не треба тоді робити емісії грошей, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом? готові? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а знаєте як жити за фіксованого курсу? а не треба тоді робити емісії грошей, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом? готові? ;)

Это кому вопрос? Любой пересичной свой личный бюджет только так и сводит. Ему ещё и эксперты рекомендуют сводить обязательно с профицитом, чтобы на пенсию оставалось. Потому, что ему не дают ни денег напечатать, ни немеренных кредитов с погашением, если сможет. Поэтому вряд ли поймёт в чём проблема.
moveton
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом?

Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:по Японії цікавий приклад - коли вони змагалися з США, то ніякої ревальвації не було. який був курс - 300 єн?

1970 ~360
1975 ~300
1980 ~240
1985 ~250
1990 ~145
1995 ~80
1999 ~120

При цьому у 1990 р. Японія стала 2-ю економікою світу після США;

Хоча я ж пишу: для економіки ревальвація - теж зло. От коли змагалися - то курс був стабільний.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:чтобы колебания курса не были предметом пристального внимания.

В мене під боком є мадяри і чехи. В мадярів постійна девальвація (слабка) і будь-який мадяр знає курс євро. В Чехів стабільність і 80% чехів поняття не мають про курс.

EUR HUF CZK
2010 ~270 ~26
2011 ~275 ~25
2012 ~290 ~25
2013 ~295 ~25
2014 ~310 ~25
2015 ~316 ~27
2016 ~305 ~27
2017 ~310 ~25
2018 ~322 ~25
2019 ~330 ~25
2020 ~350 ~26
2021 ~360 ~25
2022 ~380 ~24
2023 ~400 ~25
2024 ~390 ~24
Дюрі-бачі
