Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:32

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом?

Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.

ваша ідея-фікс зрозуміла. але так роблять схоже лише в ЄС - тому треба вступати :lol:

але ні США свого часу, ні Японію, ні Корею ніхто не дотував. інвестиції були, це так - але інвестиції - це не дотації.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:39

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:А для того, щоб змінити поведінку населення - потрібно виростити хоча б одне покоління (15-25 років) за фіксованого курсу.

При курсе 63 копейки выросло не одно поколение - не помогло. Наоборот, после долгого спокойствия любое шевеление вызовет стресс и желание спрятаться во что-то надёжное.
Должна быть выработана привычка к постоянному движению, чтобы колебания курса не были предметом пристального внимания. Но и это не очень поможет.
Изменять поведение населения нужно в другом направлении - оно должно жить в кредит и не иметь средств для валютных игр. Ну и для состоятельных людей неплохо бы иметь возможности инвестиций, отличные от валютного матраса.

прям ліві заклики. жити в кредит ніхто не затягує, окрім іпотеки - там без неї ніяк для більшості. але кредит дозволяє отримати те, що треба, саме зараз. нова модель телефону може почекати, але є речі які потрібні...

дивиться, зазвичай люди з грошима - це бізнесмени. так а більшість бізнесу постійно потребує інвестицій, тому питань з інвестуванням немає. а от пересічному ринок акцій не завадив би. бо згоден, заробіток має бути лише на акціях (але на дивідендах, а не на постійному здорожчанні). й трохи на депозитах, з яких видають кредити. тоді пасивний дохід економічно обгрунтований. а 15% на депосертифікатах - вже необгрунтовано...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:41

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом?

Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.

ваша ідея-фікс зрозуміла. але так роблять схоже лише в ЄС - тому треба вступати :lol:

але ні США свого часу, ні Японію, ні Корею ніхто не дотував. інвестиції були, це так - але інвестиції - це не дотації.

А Тайвань с Гонконгом , Макао и Сингапуром с Малайзией хто спонсировал ?
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ні Корею ніхто не дотував

Швидке Гугління показує:
1953–1961: післявоєнна відбудова (гранти) 🔹 Загалом: ≈ 3.5 млрд $ . Основний донор - Сполучені Штати 3.1 млрд $. 60–70% імпорту фінансувалося зовнішньою допомогою.
1962–1971: перехід до індустріалізації (гранти + пільгові кредити) 🔹 Загалом: ≈ 3.0 млрд $
1965–1975: Японська допомога після нормалізації відносин 🔹$800 млн$
1970–1985: кредити розвитку (менше грантів) 🔹 Загалом: 6 млрд $(переважно кредити)
Загалом 14 млрд. $

Якщо порахувати через золото то в сучасних грошах то буде більше 1 трлн. $, зокрема післявоєнна відбудова - грант в сучасних грошах то буде 400 млрд $ за 8 років.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ні Корею ніхто не дотував

Швидке Гугління показує:
1953–1961: післявоєнна відбудова (гранти) 🔹 Загалом: ≈ 3.5 млрд $ . Основний донор - Сполучені Штати 3.1 млрд $. 60–70% імпорту фінансувалося зовнішньою допомогою.
1962–1971: перехід до індустріалізації (гранти + пільгові кредити) 🔹 Загалом: ≈ 3.0 млрд $
1965–1975: Японська допомога після нормалізації відносин 🔹$800 млн$
1970–1985: кредити розвитку (менше грантів) 🔹 Загалом: 6 млрд $(переважно кредити)
Загалом 14 млрд. $

Якщо порахувати через золото то в сучасних грошах то буде більше 1 трлн. $, зокрема післявоєнна відбудова - грант в сучасних грошах то буде 400 млрд $ за 8 років.

ок, значить дотували - але до речі Корея тоді починала, як Україна... якщо не гірше... все одно треба триматися правильних союзників. хто був разом з США - бачимо позитивні наслідки...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:50

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.

ваша ідея-фікс зрозуміла. але так роблять схоже лише в ЄС - тому треба вступати :lol:

але ні США свого часу, ні Японію, ні Корею ніхто не дотував. інвестиції були, це так - але інвестиції - це не дотації.

А Тайвань с Гонконгом , Макао и Сингапуром с Малайзией хто спонсировал ?

чесно, не знаю :oops:

але головне - це держава створювала умови для розвитку країни. й популізму не було, не було ресурсів на це...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:але головне - це держава створювала умови для розвитку країни. й популізму не було, не було ресурсів на це...

Ну тут частково згідний. Можна як Аргентина чи мадяри - сердити кредиторів і втрачати допомогу, а можна як Польща чи Корея...

А в контексті теми: поки країна на дотаціях - курс стабільний, а девальвація потрібна коли допомога закінчується...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але головне - це держава створювала умови для розвитку країни. й популізму не було, не було ресурсів на це...

Ну тут частково згідний. Можна як Аргентина чи мадяри - сердити кредиторів і втрачати допомогу, а можна як Польща чи Корея...

А в контексті теми: поки країна на дотаціях - курс стабільний, а девальвація потрібна коли допомога закінчується...

більше того - коли в країні профіцит фінансового балансу - неважливо торгового, дотації, кредити, інвестиції - то так, є ресурс тримати курс.

а знаєте, як України отримати купу валюти? просто відкрити ринок землі. інвестиції будуть - десятки ярдів доларів... 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а знаєте, як України отримати купу валюти? просто відкрити ринок землі. інвестиції будуть - десятки ярдів доларів...

можливо. але земля - це останнє, що треба продавати. Поки є значно кращі варіанти: продавати обіцянки
Дюрі-бачі
