|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:32
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом?
Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.
ваша ідея-фікс зрозуміла. але так роблять схоже лише в ЄС - тому треба вступати
але ні США свого часу, ні Японію, ні Корею ніхто не дотував. інвестиції були, це так - але інвестиції - це не дотації.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1693 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:39
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
А для того, щоб змінити поведінку населення - потрібно виростити хоча б одне покоління (15-25 років) за фіксованого курсу.
При курсе 63 копейки выросло не одно поколение - не помогло. Наоборот, после долгого спокойствия любое шевеление вызовет стресс и желание спрятаться во что-то надёжное.
Должна быть выработана привычка к постоянному движению, чтобы колебания курса не были предметом пристального внимания. Но и это не очень поможет.
Изменять поведение населения нужно в другом направлении - оно должно жить в кредит и не иметь средств для валютных игр
. Ну и для состоятельных людей неплохо бы иметь возможности инвестиций, отличные от валютного матраса.
прям ліві заклики. жити в кредит ніхто не затягує, окрім іпотеки - там без неї ніяк для більшості. але кредит дозволяє отримати те, що треба, саме зараз. нова модель телефону може почекати, але є речі які потрібні...
дивиться, зазвичай люди з грошима - це бізнесмени. так а більшість бізнесу постійно потребує інвестицій, тому питань з інвестуванням немає. а от пересічному ринок акцій не завадив би. бо згоден, заробіток має бути лише на акціях (але на дивідендах, а не на постійному здорожчанні). й трохи на депозитах, з яких видають кредити. тоді пасивний дохід економічно обгрунтований. а 15% на депосертифікатах - вже необгрунтовано...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1693 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:41
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом?
Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.
ваша ідея-фікс зрозуміла. але так роблять схоже лише в ЄС - тому треба вступати
але ні США свого часу, ні Японію, ні Корею ніхто не дотував. інвестиції були, це так - але інвестиції - це не дотації.
А Тайвань с Гонконгом , Макао и Сингапуром с Малайзией хто спонсировал ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4120
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:41
Shaman написав:
ні Корею ніхто не дотував
Швидке Гугління показує:
1953–1961: післявоєнна відбудова (гранти) 🔹 Загалом: ≈ 3.5 млрд $ . Основний донор - Сполучені Штати 3.1 млрд $. 60–70% імпорту фінансувалося зовнішньою допомогою.
1962–1971: перехід до індустріалізації (гранти + пільгові кредити) 🔹 Загалом: ≈ 3.0 млрд $
1965–1975: Японська допомога після нормалізації відносин 🔹$800 млн$
1970–1985: кредити розвитку (менше грантів) 🔹 Загалом: 6 млрд $(переважно кредити)
Загалом 14 млрд. $
Якщо порахувати через золото то в сучасних грошах то буде більше 1 трлн. $, зокрема післявоєнна відбудова - грант в сучасних грошах то буде 400 млрд $
за 8 років.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5784
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:49
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ні Корею ніхто не дотував
Швидке Гугління показує:
1953–1961: післявоєнна відбудова (гранти) 🔹 Загалом: ≈ 3.5 млрд $ . Основний донор - Сполучені Штати 3.1 млрд $. 60–70% імпорту фінансувалося зовнішньою допомогою.
1962–1971: перехід до індустріалізації (гранти + пільгові кредити) 🔹 Загалом: ≈ 3.0 млрд $
1965–1975: Японська допомога після нормалізації відносин 🔹$800 млн$
1970–1985: кредити розвитку (менше грантів) 🔹 Загалом: 6 млрд $(переважно кредити)
Загалом 14 млрд. $
Якщо порахувати через золото то в сучасних грошах то буде більше 1 трлн. $, зокрема післявоєнна відбудова - грант в сучасних грошах то буде 400 млрд $
за 8 років.
ок, значить дотували - але до речі Корея тоді починала, як Україна... якщо не гірше... все одно треба триматися правильних союзників. хто був разом з США - бачимо позитивні наслідки...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1693 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:50
Vadim_ написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Ні, просто треба знайти зовнішнє фінансування на суму не меншу ніж дефіцит, як Україна живе прямо зараз.
ваша ідея-фікс зрозуміла. але так роблять схоже лише в ЄС - тому треба вступати
але ні США свого часу, ні Японію, ні Корею ніхто не дотував. інвестиції були, це так - але інвестиції - це не дотації.
А Тайвань с Гонконгом , Макао и Сингапуром с Малайзией хто спонсировал ?
чесно, не знаю
але головне - це держава створювала умови для розвитку країни. й популізму не було, не було ресурсів на це...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1693 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:54
Shaman написав:
але головне - це держава створювала умови для розвитку країни. й популізму не було, не було ресурсів на це...
Ну тут частково згідний. Можна як Аргентина чи мадяри - сердити кредиторів і втрачати допомогу, а можна як Польща чи Корея...
А в контексті теми: поки країна на дотаціях - курс стабільний, а девальвація потрібна коли допомога закінчується...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5784
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:35
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
але головне - це держава створювала умови для розвитку країни. й популізму не було, не було ресурсів на це...
Ну тут частково згідний. Можна як Аргентина чи мадяри - сердити кредиторів і втрачати допомогу, а можна як Польща чи Корея...
А в контексті теми: поки країна на дотаціях - курс стабільний, а девальвація потрібна коли допомога закінчується...
більше того - коли в країні профіцит фінансового балансу - неважливо торгового, дотації, кредити, інвестиції - то так, є ресурс тримати курс.
а знаєте, як України отримати купу валюти? просто відкрити ринок землі. інвестиції будуть - десятки ярдів доларів...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1693 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:40
Shaman написав:
а знаєте, як України отримати купу валюти? просто відкрити ринок землі. інвестиції будуть - десятки ярдів доларів...
можливо. але земля - це останнє, що треба продавати. Поки є значно кращі варіанти: продавати обіцянки
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5784
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36431
|38280667
|
|
|2161
|13638782
|
|
|7978
|23606948
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|