Додано: Пон 22 гру, 2025 18:32
Revolut закриває рахунки українців через вимоги законодавства, – Forbes. (
Протягом 60 днів користувачам радять вивести кошти. Після закриття вони вже не зможуть поповнювати рахунок, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах.
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:54
Цікаво, можете сказати, а що вам особисто з того, що долар припав на 20 коп, що ви так сильно переймаєтеся ? Чи так, просто "за дєржаву абідно"? Чи все ж якісь власні меркантильні речі - наприклад -бо застрягли в дорогому доларі і тепер просто жаба душить, що хтось наприклад в гривневих ОВДП весь рік отримує 16%+ дохідність у доларах? І тепер вам доводиться лише рахувати "зростання цін на 30-50%", а хтось рахує доларовий кеш, який отримав з обміну купонів по гривневим ОВДП 🙂
Додано: Вів 23 гру, 2025 08:19
Bloomberg: Fitch вивів Україну зі стану «обмеженого дефолту»
Агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України завдяки успішному обміну державних боргів. Понад 99% власників ВВП-варантів погодилися конвертувати свої папери у звичайні облігації.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings офіційно підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті до рівня «CCC». Це сталося після того, як офіційний Київ оголосив про згоду кредиторів на обмін боргу, прив’язаного до економічного зростання, на традиційні облігації. Такий крок став ключовим етапом у відновленні кредитоспроможності держави, повідомляє Bloomberg.
Деталі обміну та нові умови
За даними Міністерства фінансів України, пропозицію про конвертацію підтримала переважна більшість інвесторів. У межах угоди папери на суму майже 2,6 мільярда доларів будуть обміняні на нові облігації номіналом 3,5 мільярда доларів. Нові боргові зобов’язання отримали від Fitch рейтинг на один ступінь вищий за загальнодержавний, що відображає покращений механізм захисту кредиторів.
Аналітики Fitch на чолі з Ганною Дімпкер зазначили, що підвищення рейтингу відображає успішне врегулювання суперечок із комерційними кредиторами. Це дозволяє Україні знизити невизначеність щодо майбутніх виплат, які раніше залежали від темпів зростання ВВП.
Хоча поточний рейтинг «CCC» залишається на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня, він сигналізує про вихід із зони технічного дефолту. Експерти наголошують, що нормалізація відносин із міжнародними ринками капіталу є критично важливою для подальшого фінансування дефіциту бюджету та відновлення країни.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило кредитний рейтинг України на рівні «Ca» із прогнозом «стабільний», пояснивши це тривалим впливом повномасштабної війни на економіку та фінанси країни, а також невизначеністю щодо можливих мирних переговорів із Росією.
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:26
особисто мені нічого. але коли виходячи з економічних чинників потрібно хоч трохи девальвувати, НБУ впевнено укріплює курс гривні - то це трохи нонсенс. й яка причина - щоб продемонструвати стабільність? то таке...
заробляти 16%+ в доларах - це економічний "вічний" двигун, за що рано чи пізно доведеться доплатити. й судячи з вашого коментаря, ви якраз з тих, хто по вуха в ОВДП, й звісно не хоче девалу. а я просто коментую як мало б бути, й як робить НБУ. єдине, що так - оплата буде трохи пізніше - у вигляді чергового кратного девалу...
а за "державу абідно" тому що це ще одна ознака непрофесійних дій влади заради популізму...
по цифрах - вчора інтервенції склали 364 млн дол (це частково з п'ятниці, але для розуміння масштабу). держава вкинула в банківську систему 28 ярдів грн, й скоро банківська ліквідність перевищить 900 ярдів грн (а в 3 кварталі була лише 700 ярдів грн). але головне так, стригти 16%+ на ОВДП - а все інше окремих пересічних не хвилює
й до речі вчорашні 20 коп міжбанк вже відіграв поки що - навіщо було зменшувати курс?..
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:40
Продаж валюти НБУ наблизився до рекордного рівня цього року
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:00
сьогодні інтрига продовжується...
23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0 до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83.
тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?
Додано: Сер 24 гру, 2025 08:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:55
А бачите як вийшло. Я помилився.
Ось вам наглядна ілюстрація, що прогнозування курсу валют в Україні в умовах війни та "ручного керування" від НБУ на міжбанку - це те саме, що в рулетці ставити на біле чи чорне. Тобто на даний момент - це просто вгадування.
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ намагається грати зворотньо від об'єктивних передумов створюючи альтернативну реальність. Коли логічно здається, що курс гривні має знижуватись, наприклад аргументи:
НБУ кріпить, а в іншій ситуації напевно буде попускати.
А взагалі то гривнеоптимісти за 3 крайніх роки мали можливість отримати понад 70% у тих же доларах отримати, розмістившись відповідно в ОВДП тоді ще під 20%.
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Куди пара дол/євро? Що купляти з них?
