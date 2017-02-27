RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:24

Vadim_
Там бухати дорого
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Там бухати дорого


А може дешевше буде? Що бухаєте та по якый ціні?
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:31

  Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого

У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:00

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого

У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников


оффтоп
Я теж своє роблю, але 100 л це нічого, і доводиться багато купувати вина. У нас в Україні вино пити дійсно дорого - якби я вже був на пенсії, то у Франції / Італії / Іспанії / Португалії вже спитися можна було б :lol: Там ще досі можна купувати нормальне вино оптом по 1 євро/л, а у нас ?
