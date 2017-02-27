RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:06

  Shaman написав:що маємо за підсумками року?

якщо є за шо , купуй і не думай шо дорага
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
П'ят 02 січ, 2026 14:49



У цьому інтерв’ю говоримо з Тарасом Козаком про те, що всіх хвилює наприкінці року: яким може бути курс долара та євро у 2026, чи реальний сценарій "$ по 50", і чому точні прогнози по валюті часто перетворюються на ворожіння.

Розбираємо бюджетний курс (закладені цифри vs реальність), роль золотовалютних резервів НБУ (майже 50 млрд), вплив експорту/імпорту на гривню, а також практичне питання — де зберігати й куди вкладати: ОВДП vs депозити (гарантії держави, дохідність, податкові нюанси) і чому криптовалюти багато хто не вважає “надійним інструментом”.

00:00 — Чому “курс 50” — це не прогноз + про біткоїн/крипту
01:06 — Геополітика, Трамп і волатильність валют
02:37 — Бюджетний курс 45 vs фактичний ~42: що це означає
05:09 — Золотовалютні резерви: як вони тримають курс
06:04 — Експорт/імпорт і “завищена” гривня
09:27 — Які валюти тримати в портфелі (USD/EUR/CNY)
09:52 — Чому ОВДП вважають надійними (держгарантії)
10:22 — Дохідність/податки: що важливо знати
16:15 — ОВДП vs депозити та фінансова грамотність

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте актуальні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
 
П'ят 02 січ, 2026 22:32

У 2025 році українці купили іноземної готівкової валюти майже на $24 млрд — це рекорд за весь час спостережень, — Мінфін

Найбільший попит фіксувався у січні, а також у IV кварталі, коли щомісячні обсяги купівлі в середньому сягали $2,25 млрд

Основним засобом заощадження залишається долар США:

➡️ долар — близько 71% усіх готівкових операцій;
➡️ євро — близько 25%;
➡️ інші валюти — лише 3,5% ринку.

Зображення
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6109
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7052 раз.
Подякували: 3180 раз.
 
Профіль
 
3
2
Суб 03 січ, 2026 12:02

Лідера Венесуели Мадуро та його дружину захопили

Лідера Венесуели Мадуро та його дружину захопили та вивезли з країни, — Трамп звітує про успішну масштабну атаку США проти Венесуели і шо тепер з цінами на нафту? А я от вчора 60 літрів бензину купив :( :mrgreen:
P.S. hуйлу нафтопривіт :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 03 січ, 2026 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6109
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7052 раз.
Подякували: 3180 раз.
 
Профіль
 
3
2
Суб 03 січ, 2026 12:23

Василь-Рівне

я от вчора 60 літрів бензину купив


+1.5 грн на літрі завдяки акцизу зʼявляться з дня на день. А от чи піде вниз нафта - пісями по воді.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17463
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Суб 03 січ, 2026 13:20

  Hotab написав:Василь-Рівне

я от вчора 60 літрів бензину купив


+1.5 грн на літрі завдяки акцизу зʼявляться з дня на день. А от чи піде вниз нафта - пісями по воді.

А чого вниз? Лідер дем. світу навпаки зацікавлений припідняти ціни для своїх сланцевих спонсорів.
До речі про акциз та ПДВ. 1 км на викопному згрубша 2,5 грн до бюджету, 1 км на батарейці мінус 1 грн з бюджету.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7232
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
 
2
4
Суб 03 січ, 2026 13:28

Ой+

А чого вниз? Лідер дем. світу навпаки зацікавлений припідняти ціни для своїх сланцевих спонсорів.


Проамериканська влада ——->зняття санкцій ———>на ринок хлине венесуельська жижа.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17463
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
