Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:47

Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7053 раз.
Подякували: 3181 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:50

  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:


Історично, у січні завжди росте. Подивіться графік за останні 10 років. Треба бути готовим до цього. У березні-квітні впаде. Нічого нового.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 25.01.18
Подякував: 661 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:06

  vitaxa2006 написав:
  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:

Історично, у січні завжди росте. Подивіться графік за останні 10 років. Треба бути готовим до цього. У березні-квітні впаде. Нічого нового.

зростання на 20 коп я не назвав би попер. й в грудні були такі рухи, та зміна курсу на 0.5% - це ніяк не попер. а то в нас зміна 20 коп - а в кожній другій статті - значне обвалення курсу...

а коли я пишу, що надто багато гривні емітували - це не вважається можливою причиною для зростання курсу? ;)

курс зазвичай зростає з грудня, а в другій половині січня - спадає. так показує статистика. але дивує пропозиція дивитися на статистику в умовах, коли курс визначає НБУ. НБУ може імітувати статистику, але це не ринковий рух...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11257
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ бере нові висоти:
Національний банк в 2025 році продав на міжбанку $36,27 млрд.
Це на 3,8%, або $1,322 млрд, більше, ніж в 2024 році, коли обсяг продажу становив $34,948 млрд.
І це суттєвіше більше, ніж в 2023 році ($28,83 млрд) чи 2022 році ($28,344 млрд). https://finclub.net/news/natsbank-proda ... liuty.html

Із врахуванням всіляких покращень на 2026 починаючи зі збільшенням виплат від народження дитини вдесятеро і т.д. і т.п. аж до пенсій потрібно буде значно більше на 2026. А враховуючи апетити і можливості певних категорій, то донорам треба серйозно затягнути паски на собі:
Один із наймолодших обласних прокурорів України звільнився та виїхав у Швецію: він отримав пенсію ще до 30-річчя та через суд підняв її до 156 тис. грн https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... is-grn.htm
Середня пенсія в заможній Швеції, де оселилась родина Казака, становить 1973 євро. При цьому в Швеції пенсійний вік поетапно підвищують з 63 до 67 років. Тоді як прокурор має 3152 євро української пенсії та отримує її змолоду.

Якщо пенсії та інша соціалка іде за рахунок партерів та позики, то як партнерам таке сприймати зовсім не зрозуміло.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7237
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
 
2
4
