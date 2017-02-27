|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:47
Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:50
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:06
зростання на 20 коп я не назвав би попер. й в грудні були такі рухи, та зміна курсу на 0.5% - це ніяк не попер. а то в нас зміна 20 коп - а в кожній другій статті - значне обвалення курсу...
а коли я пишу, що надто багато гривні емітували - це не вважається можливою причиною для зростання курсу?
курс зазвичай зростає з грудня, а в другій половині січня - спадає. так показує статистика. але дивує пропозиція дивитися на статистику в умовах, коли курс визначає НБУ. НБУ може імітувати статистику, але це не ринковий рух...
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:47
НБУ бере нові висоти:
Із врахуванням всіляких покращень на 2026 починаючи зі збільшенням виплат від народження дитини вдесятеро і т.д. і т.п. аж до пенсій потрібно буде значно більше на 2026. А враховуючи апетити і можливості певних категорій, то донорам треба серйозно затягнути паски на собі:
Якщо пенсії та інша соціалка іде за рахунок партерів та позики, то як партнерам таке сприймати зовсім не зрозуміло.
