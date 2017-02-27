|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:47
Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:50
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:06
зростання на 20 коп я не назвав би попер. й в грудні були такі рухи, та зміна курсу на 0.5% - це ніяк не попер. а то в нас зміна 20 коп - а в кожній другій статті - значне обвалення курсу...
а коли я пишу, що надто багато гривні емітували - це не вважається можливою причиною для зростання курсу?
курс зазвичай зростає з грудня, а в другій половині січня - спадає. так показує статистика. але дивує пропозиція дивитися на статистику в умовах, коли курс визначає НБУ. НБУ може імітувати статистику, але це не ринковий рух...
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ бере нові висоти:
Із врахуванням всіляких покращень на 2026 починаючи зі збільшенням виплат від народження дитини вдесятеро і т.д. і т.п. аж до пенсій потрібно буде значно більше на 2026. А враховуючи апетити і можливості певних категорій, то донорам треба серйозно затягнути паски на собі:
Якщо пенсії та інша соціалка іде за рахунок партерів та позики, то як партнерам таке сприймати зовсім не зрозуміло.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:47
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:13
й до чого це? тут на форумі є такі персонажі - особисто їм ніхто нічого не каже. таке враження, що вони з Марсу прилетіли, а не такі є самі, як й місцеві форумчани...
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:14
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:43
Є таке припущення, що коливання долара на нашому МБ повторюють світові коливання USD до EUR із одною умовою. Коли євро дорожчає в світі і в Україні підбирається до 50 грн/євро, то НБУ "заморожує" вартість євро на МБ за допомогою здешевлення долара.
І навпаки якщо цифрі 50 грн/євро нічого не загрожує, то долар (а відповідно і євро) до гривні ходять синхронно як пара в світі.
Зазвичай процес є інерційний. Тобто маємо певну затримку в синхронізації.
Якщо припущення вірне, і за ніч долар не відіграє сьогоднішнє падіння по відношенню до євро (-0,5%) то завтра долар на МБ залишиться незмінний або навіть трохи впаде (в залежності що на ранок буде по співвідношенню USD до EUR).
Слід зауважити, що припущення не діє "строго", та "розбавляється" реаліями нашого МБ (продажі експортерів). Тому строго екстраполювати на наш МБ коливанню пари USD до EUR не варто. Проте нехтувати цим теж не потрібно.
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
уважно перечитав статтю
але все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?
тенденція перевищення попиту над пропозицією існує з початку війни, й скоріш за всі буде мати місце до її закінчення. тому казати про тижні...
перераховані напевне всі основні продавці та покупці валюти (яких можна назвати). а от реальних найбільших покупців - а саме покупців спецпродукції - не згадуємо. й хоч їх не можна спрогнозувати, цей фактор теж має своє місце.
й так, кожен день НБУ закриває нестачу валюти на міжбанку - з початку війни. зараз 40%, а інколи бувало й більше 50%. тому казати це як про фактор - це постійний фактор, який не змінюється.
про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...
а де головний фактор? витрати бюджету, які збільшили кількість грошей більше ніж на 200 ярдів грн за грудень? власне, чому й зросли депосертифікати - саме така послідовність. гроші з нічних депо КОЖЕН день повертаються в банки, тому не розумію про що йде мова. ніякого повернення просто НЕМАЄ.
вибачте, але давайте спробувати обговорювати реальні причини. й головне, міжбанк зараз існує в умовах, як не існував ніде й ніколи - тому посилання на довоєнну статистку як на мене, взагалі марне...
Додано: Вів 06 січ, 2026 16:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Давайте більш детально проговоримо ті фактори, які відрізняють нашу ситуацію з курсом валют.
Перше й головне – ми маємо великий дефіцит бюджету, близько 50%, який нам закривають іноземною допомогою. З іншого боку ми маємо великий торговий дефіцит, викликаний й спецімпортом, й просто великим імпортом порівняно з експортними можливостями. Це дефіцит перекривається тією ж іноземною допомогою. Тобто загальне зовнішньоекономічне фінансове сальдо позитивне. Вже це головний неринковий фактор.
Друге, іноземне допомога не продається на міжбанку. З огляду на її транші – це логічний крок. Але як наслідок, 40-50% валюти на міжбанку продає НБУ.
Оце факти. Які висновки з цих факторів? Казати про ринкове ціноутворення в цих умовах – це профанація. Курс залежить від того, як НБУ проводить інтервенції. Наочно це видно при продажах в послеопераційний час – коли один продавець, кілька покупців – а курс рухається інколи аж бігом.
Якою методикою керується НБУ – вгадати не можемо, жодна кореляція не прослідковується. Хіба що – щоб ніхто не здогадався.
