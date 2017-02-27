Додано: Пон 05 січ, 2026 21:08

Попит на валюту вже з 1−2 січня, як і решту робочих днів, перевищував пропозицію. Ця тенденція збережеться і цього тижня.

Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.

З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.

уважно перечитав статтюале все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?тенденція перевищення попиту над пропозицією існує з початку війни, й скоріш за всі буде мати місце до її закінчення. тому казати про тижні...перераховані напевне всі основні продавці та покупці валюти (яких можна назвати). а от реальних найбільших покупців - а саме покупців спецпродукції - не згадуємо. й хоч їх не можна спрогнозувати, цей фактор теж має своє місце.й так, кожен день НБУ закриває нестачу валюти на міжбанку - з початку війни. зараз 40%, а інколи бувало й більше 50%. тому казати це як про фактор - це постійний фактор, який не змінюється.про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...а де головний фактор? витрати бюджету, які збільшили кількість грошей більше ніж на 200 ярдів грн за грудень? власне, чому й зросли депосертифікати - саме така послідовність. гроші з нічних депо КОЖЕН день повертаються в банки, тому не розумію про що йде мова. ніякого повернення просто НЕМАЄ.вибачте, але давайте спробувати обговорювати реальні причини. й головне, міжбанк зараз існує в умовах, як не існував ніде й ніколи - тому посилання на довоєнну статистку як на мене, взагалі марне...