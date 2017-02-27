RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:47

Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:50

  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:


Історично, у січні завжди росте. Подивіться графік за останні 10 років. Треба бути готовим до цього. У березні-квітні впаде. Нічого нового.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:06

  vitaxa2006 написав:
  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:

Історично, у січні завжди росте. Подивіться графік за останні 10 років. Треба бути готовим до цього. У березні-квітні впаде. Нічого нового.

зростання на 20 коп я не назвав би попер. й в грудні були такі рухи, та зміна курсу на 0.5% - це ніяк не попер. а то в нас зміна 20 коп - а в кожній другій статті - значне обвалення курсу...

а коли я пишу, що надто багато гривні емітували - це не вважається можливою причиною для зростання курсу? ;)

курс зазвичай зростає з грудня, а в другій половині січня - спадає. так показує статистика. але дивує пропозиція дивитися на статистику в умовах, коли курс визначає НБУ. НБУ може імітувати статистику, але це не ринковий рух...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ бере нові висоти:
Національний банк в 2025 році продав на міжбанку $36,27 млрд.
Це на 3,8%, або $1,322 млрд, більше, ніж в 2024 році, коли обсяг продажу становив $34,948 млрд.
І це суттєвіше більше, ніж в 2023 році ($28,83 млрд) чи 2022 році ($28,344 млрд). https://finclub.net/news/natsbank-proda ... liuty.html

Із врахуванням всіляких покращень на 2026 починаючи зі збільшенням виплат від народження дитини вдесятеро і т.д. і т.п. аж до пенсій потрібно буде значно більше на 2026. А враховуючи апетити і можливості певних категорій, то донорам треба серйозно затягнути паски на собі:
Один із наймолодших обласних прокурорів України звільнився та виїхав у Швецію: він отримав пенсію ще до 30-річчя та через суд підняв її до 156 тис. грн https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... is-grn.htm
Середня пенсія в заможній Швеції, де оселилась родина Казака, становить 1973 євро. При цьому в Швеції пенсійний вік поетапно підвищують з 63 до 67 років. Тоді як прокурор має 3152 євро української пенсії та отримує її змолоду.

Якщо пенсії та інша соціалка іде за рахунок партерів та позики, то як партнерам таке сприймати зовсім не зрозуміло.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:47

  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:

До середини січня буде рости.
Потім стане дешевше.
Так завжди було і буде
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 20:13

  Ой+ написав:НБУ бере нові висоти:
Національний банк в 2025 році продав на міжбанку $36,27 млрд.
Це на 3,8%, або $1,322 млрд, більше, ніж в 2024 році, коли обсяг продажу становив $34,948 млрд.
І це суттєвіше більше, ніж в 2023 році ($28,83 млрд) чи 2022 році ($28,344 млрд). https://finclub.net/news/natsbank-proda ... liuty.html

Із врахуванням всіляких покращень на 2026 починаючи зі збільшенням виплат від народження дитини вдесятеро і т.д. і т.п. аж до пенсій потрібно буде значно більше на 2026. А враховуючи апетити і можливості певних категорій, то донорам треба серйозно затягнути паски на собі:
Один із наймолодших обласних прокурорів України звільнився та виїхав у Швецію: він отримав пенсію ще до 30-річчя та через суд підняв її до 156 тис. грн https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... is-grn.htm
Середня пенсія в заможній Швеції, де оселилась родина Казака, становить 1973 євро. При цьому в Швеції пенсійний вік поетапно підвищують з 63 до 67 років. Тоді як прокурор має 3152 євро української пенсії та отримує її змолоду.

Якщо пенсії та інша соціалка іде за рахунок партерів та позики, то як партнерам таке сприймати зовсім не зрозуміло.

й до чого це? тут на форумі є такі персонажі - особисто їм ніхто нічого не каже. таке враження, що вони з Марсу прилетіли, а не такі є самі, як й місцеві форумчани...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 20:14

  Investor_K написав:
  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:

До середини січня буде рости.
Потім стане дешевше.
Так завжди було і буде

як любимо шаблони... 2019-2020 роки - зовсім недавно, було зовсім по-іншому...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 20:43

  Василь-Рівне написав:Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня? :evil:

Є таке припущення, що коливання долара на нашому МБ повторюють світові коливання USD до EUR із одною умовою. Коли євро дорожчає в світі і в Україні підбирається до 50 грн/євро, то НБУ "заморожує" вартість євро на МБ за допомогою здешевлення долара.
І навпаки якщо цифрі 50 грн/євро нічого не загрожує, то долар (а відповідно і євро) до гривні ходять синхронно як пара в світі.
Зазвичай процес є інерційний. Тобто маємо певну затримку в синхронізації.

Якщо припущення вірне, і за ніч долар не відіграє сьогоднішнє падіння по відношенню до євро (-0,5%) то завтра долар на МБ залишиться незмінний або навіть трохи впаде (в залежності що на ранок буде по співвідношенню USD до EUR).

Слід зауважити, що припущення не діє "строго", та "розбавляється" реаліями нашого МБ (продажі експортерів). Тому строго екстраполювати на наш МБ коливанню пари USD до EUR не варто. Проте нехтувати цим теж не потрібно.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

уважно перечитав статтю
Населення та бізнес знову скуповують валюту: що буде з курсом долара та євро

але все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?
Попит на валюту вже з 1−2 січня, як і решту робочих днів, перевищував пропозицію. Ця тенденція збережеться і цього тижня.

тенденція перевищення попиту над пропозицією існує з початку війни, й скоріш за всі буде мати місце до її закінчення. тому казати про тижні...
Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.

перераховані напевне всі основні продавці та покупці валюти (яких можна назвати). а от реальних найбільших покупців - а саме покупців спецпродукції - не згадуємо. й хоч їх не можна спрогнозувати, цей фактор теж має своє місце.

й так, кожен день НБУ закриває нестачу валюти на міжбанку - з початку війни. зараз 40%, а інколи бувало й більше 50%. тому казати це як про фактор - це постійний фактор, який не змінюється.

про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...
З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.

а де головний фактор? витрати бюджету, які збільшили кількість грошей більше ніж на 200 ярдів грн за грудень? власне, чому й зросли депосертифікати - саме така послідовність. гроші з нічних депо КОЖЕН день повертаються в банки, тому не розумію про що йде мова. ніякого повернення просто НЕМАЄ.

вибачте, але давайте спробувати обговорювати реальні причини. й головне, міжбанк зараз існує в умовах, як не існував ніде й ніколи - тому посилання на довоєнну статистку як на мене, взагалі марне...
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте більш детально проговоримо ті фактори, які відрізняють нашу ситуацію з курсом валют.

Перше й головне – ми маємо великий дефіцит бюджету, близько 50%, який нам закривають іноземною допомогою. З іншого боку ми маємо великий торговий дефіцит, викликаний й спецімпортом, й просто великим імпортом порівняно з експортними можливостями. Це дефіцит перекривається тією ж іноземною допомогою. Тобто загальне зовнішньоекономічне фінансове сальдо позитивне. Вже це головний неринковий фактор.

Друге, іноземне допомога не продається на міжбанку. З огляду на її транші – це логічний крок. Але як наслідок, 40-50% валюти на міжбанку продає НБУ.

Оце факти. Які висновки з цих факторів? Казати про ринкове ціноутворення в цих умовах – це профанація. Курс залежить від того, як НБУ проводить інтервенції. Наочно це видно при продажах в послеопераційний час – коли один продавець, кілька покупців – а курс рухається інколи аж бігом.

Якою методикою керується НБУ – вгадати не можемо, жодна кореляція не прослідковується. Хіба що – щоб ніхто не здогадався. 8)
