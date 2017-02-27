RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12030120311203212033
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Й в нашому випадку виникає питання – а якій має бути курс? Й тут ми повертаємось до того, що формального розрахунку співвідношення валют – немає. Що робити? Один з індикаторів – сальдо торгового балансу. Й особливо його динаміка. Поки що ми бачимо, що дефіцит зростає. Ми не можемо очистити його від спецімпорту, але НБУ може. Й гадаю він бачить те саме – дефіцит й його зростання.

Але ми стаємо заручниками усталеної парадигми в країні – міцний курс-міцна економіка. Хибна та шкідлива парадигма, але дуже подобається влада. Й ми стаємо заручниками ситуації, що коли ми два роки будемо отримувати репараційний кредит – НБУ може тримати будь-який курс. Тобто є ризик, що курс буде стабільний, а економіка буде чахнути. Рано чи пізно це вирівняється, але наслідки будуть невтішними. Бо економіка має довший лаг на відновлення.

Це моє бачення ситуації. Поки воно не дуже розповсюджене. Взагалі те, що викладене вище, далеко не всі кажуть. Дехто як й раніше каже про спекулятивний попит та інтервенції НБУ для стримання курсу та інші фактори довоєнної економіки, що вже давно змінилося. Ще раз – ми живемо в НОВІЙ УНІКАЛЬНІЙ ситуації в питаннях курсоутворення.

спостерігаємо...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11291
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Це все відкладений попит на долар створений зимовою тисячою :mrgreen: а Сьогодні ще й на візит до лікаря тим хто 40+ додали 2000 :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9246 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 19:45

НБУ, видимо, целенаправленно отпускает курс - сегодня особых объёмов на межбанке не было - 209 миллионов.
Это ниочем)))
asti
 
Повідомлень: 4584
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 19:47

  asti написав:НБУ, видимо, целенаправленно отпускает курс - сегодня особых объёмов на межбанке не было - 209 миллионов.
Это ниочем)))

а що заважало йому робити це в грудні? коли інтервенції були більшими?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11291
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а що заважало йому робити це в грудні?

Как что? Всеобщие ожидания, что он так и отпустит, как обычно :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6424
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 19:59

  moveton написав:
  Shaman написав:а що заважало йому робити це в грудні?

Как что? Всеобщие ожидания, что он так и отпустит, как обычно :P

тобто щоб ніхто не здогадався? :lol: можливо. подивимось.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11291
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дніпро на продаж вже 43! Дочекалися
ihorsic
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:57

виплати ОВДП

  asti написав:НБУ, видимо, целенаправленно отпускает курс - сегодня особых объёмов на межбанке не было - 209 миллионов.
Это ниочем)))

виплати ОВДП, нє?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42017
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:01

  flyman написав:
  asti написав:НБУ, видимо, целенаправленно отпускает курс - сегодня особых объёмов на межбанке не было - 209 миллионов.
Это ниочем)))
виплати ОВДП, нє?
Нє.
asti
 
Повідомлень: 4584
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:42

Хз что делает НБУ, кроме как у него узнать, это пальцем в небо понять его действия

*Відправлено з Чату
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 18.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12030120311203212033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: YaCy [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3643, 3644, 3645
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36441 38351954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 гру, 2025 15:09
ЯНаФоруме
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13658237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23627825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.