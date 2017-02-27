|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:53
kharkov_val написав:
Хз что делает НБУ, кроме как у него узнать, это пальцем в небо понять его действия*Відправлено з Чату
Приветствую!
Где вы пропадали? Давно вас не было.
Уезжали?
Уже вернулись домой? Возобновляете старый бизнес?
6
О, вітаю!
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:16
Realist написав: Василь-Рівне написав:
Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня?
Є таке припущення, що коливання долара на нашому МБ повторюють світові коливання USD до EUR із одною умовою. Коли євро дорожчає в світі і в Україні підбирається до 50 грн/євро, то НБУ "заморожує" вартість євро на МБ за допомогою здешевлення долара.
І навпаки якщо цифрі 50 грн/євро нічого не загрожує, то долар (а відповідно і євро) до гривні ходять синхронно як пара в світі.
Зазвичай процес є інерційний. Тобто маємо певну затримку в синхронізації.
Якщо припущення вірне, і за ніч долар не відіграє сьогоднішнє падіння по відношенню до євро (-0,5%) то завтра долар на МБ залишиться незмінний або навіть трохи впаде (в залежності що на ранок буде по співвідношенню USD до EUR).
Слід зауважити, що припущення не діє "строго", та "розбавляється" реаліями нашого МБ (продажі експортерів). Тому строго екстраполювати на наш МБ коливанню пари USD до EUR не варто. Проте нехтувати цим теж не потрібно.
50-ку за євро взяли.
