Додано: Сер 07 січ, 2026 21:04

Сибарит написав: Realist написав: Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет. Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет.

Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.

При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы. Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы.

Сибарит написав: Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно. Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно.

Ну, то таке (с)...Мова йшла не про те, що курс в січні виріс, а проте, чому це зростання не почалось ще в кінці грудня? (). Адже всі фактори для зростання курсу діяли ще в грудні. Чи ви можете назвати фактори які не діяли в грудні і з'явились тільки в січні?Ось це пояснення, що стало потрібно цю гривню аж кілька тижнів освоювати, щоб це відобразилось на курсі - це зовсім не переконливо.Останнім часом не читав жодного експерта/блогера/чиновника, хто б володів зараз інформацією яка дозволить прогнозувати.Тому сміло можу заявити: Прогнозувати зараз не можливо! Можна лише вгадувати!АПД: Основна думка, що девальвувати гривню можна було раніше без ризику для гривневих активів. Девальвація на 5-7% за рік не зробила би шкоди. Але зробили так як зробили.Складається враження що девальвацію притримували, щоб отримати якісь певні потрібні показники наприклад інфляції або курсу у військових контрактах. Адже у всіх контрактах є перерахунок по курсу, а грошей на цей перерахунок в минулому бюджеті банально могло не бути.