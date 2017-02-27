RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:22

s0v7a
Міжнародні позики та допомога за 2025 склали понад 45 млрд дол з них євро – понад 30 млрд. Значна частка цих коштів в Україну фізично не потрапляла, а осідала на рахунках міжнародних виробників озброєння. Та як держборг в євро (значний ріст частки євро в структурі держборгу) це пречудово фіксується. На 2026-27 роки планується сума позик від ЄС 90 млрд євро з яких 60 млрд – це саме кошти на закупівлю озброєння.
Імпорт за 2025 склав понад 84 млрд дол. і під 30% - імпорт з Китаю, явно не в євро. Польща і Німеччина – десь така сама сума і це вже євро. Можна припустити, що імпорт зараз практично порівну розділений між євро і доларом, тоді як під 70% зовнішніх запозичень – це євро. Але активне задіяння європейського ВПК до забезпечення потреб нашої армії (що лобіює Франція), значні потреби в імпорті газу, електроенергії, нафтопродуктів призведуть до зміщення імпорту також в сторону єврової складової.
Такими темпами доля євро в структурі державного боргу дуже швидко буде збільшуватися.
П.С. У 2026-му Мінфін планує залучити 420 млрд грн через ОВДП
Водночас погашення раніше випущених облігацій перевищить цю суму приблизно на 100 млрд грн (без урахування відсотків). Виплати за боргом плануються більшими за нові залучення.
orest
