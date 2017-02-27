Додано: Нед 08 лют, 2026 14:07

залишки на рахунках відповідно теж зрослив основному це збільшення безготівки зібралося на рахунках юросіб - зростанняярдів грн, доярди.залишки на рахунках фізиків - зростання наярдів грн, доярди грна тепер вишенка - що ж цікавого сталося в грудні? тадам - Приват списав з балансу проблемні кредити на суму близькоярдів грн. напевне весь баласт від ІВК. я навіть зустрів десь цю інфо, але загалом про це тиша. що зайвий раз показує, що не лише суспільство, а й так звані експерти обговорюють лише те, про що кажуть всі - а якщо про це мовчать, то ніхто й не знає.в мене виникло декілька питань. перше - суд проти ІВК виграли. чому списуємо? не будемо забирати компенсацію в ІВК - чи будемо, але хто тоді буде це робити? може Приват просто ці права вимоги комусь передав? дуже цікаво...друге - в оперативних даних кредиту вказують без резервів, чому й стала помітне це списання. в банку давно був нарахований резерв. але тоді давайте повернемось тоді до співвідношення депозити кредити. й що бачимо на кінець року - навіть по оперативним даним гривневих кредитів на сумуярдів грн, без резервів -ярдів грн. а депозитів -ярдів грн. ЕКОНОМІКА не працює. ми накопичуємо купу грошей, які нічим не забезпечені, але на цю купу грошей НБУ з Мінфіном регулярно ще виплачують чималі відсотки. а курс стоїть на місці... чим же це може закінчитися?до речі, зтрлн гривеньярдів банками вкладено в ОВДП, а населення напряму вклало лишеярдів грн. тобто навіть якщо населення не вкладає в ОВДП, банки це роблять за нихтреба писати окремий допис про це, але як на мене - стримання курсу валют зараз - це помилкове рішення влади, популістське. але про це навіть ніхто не говорить... хоча ні, курс тримаємо, відсотки високі - про це Данилишин каже...й для розуміння потенційних ризиків - з залишків коштів юр осіб на вимогу -ярди грн, фізосіб -ярди грн. давно я не заглядав в розгорнуті дані банків...