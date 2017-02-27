RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:48

  Дюрі-бачі написав:ИМХО в Обленерго мають бути прямі контракти по собівартості

з ким у обленерго має бути контракт?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:50

Примат в Обленерго і Енергоатома
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:54

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:собівартість близько 13 грн.

Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн.
А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості

Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки.
Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. https://news.finance.ua/ua/chomu-mvf-vy ... -naypershe
Ой+
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:15

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:собівартість близько 13 грн.

Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн.
А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості

Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки.
Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. https://news.finance.ua/ua/chomu-mvf-vy ... -naypershe

можете уточнить це де і хто?
а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:24

Vadim_
Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском.
На дом заведено 10квт.
Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм.
Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32.
Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:37

  Примат написав:Ой+ зараз тобі накидають місцеві письменники, що ти вигадав проблему, населення споживає менше 1% від обсягу і це ні на що не впливає, ха-ха

населення споживає багато - а в чому питання?..
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:38

  барабашов написав:Vadim_
Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском.
На дом заведено 10квт.
Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм.
Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32.
Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?

у меня не вилла , обычная хата, було шо і 2 години на добу , но мадам СЕС вирішила це питання , а коли сонячна погода то и електро духовкою і єчайником можна користуватися
Vadim_
