Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:20

  prodigy написав:
  24589 написав:гуру, що купити: € чи $?
ціль середньострокова, 1+ рік



які об'єми і для чого купувати валюту?
*не купуйте валюту, якщо не плануєте витрати в валюті(с)

1/якщо для заробітку-ОВДП краще
2/якщо для запобігання інфляції гривневих активів , то
на суму до 50к краще купити те, чим користуєтесь на протязі року:
-побутова хімія, засіб для гоління, парфуми
-продукти з великим строком: соняшникова олія, макарони, гречка(50кг),
цукор (50кг), консерви (краще більше 5міс не тримати)
-одяг/взуття
-автозапчастини(фільтра/колодки/масло)
-гаджети(обновити)


Ну ви канєш порадили)
Проста ситуація: є щомісячний надлишок (доходи мінус витрати) екв кілька кує. Що купляти?)

Я завершую виплату за квартиру , номіновану в євро , і мене теж тепер цікавить це питання.
обʼєми невеликі. ОВДП маю. купую валюту для валютної складової портфеля для згладження валютних ризиків (сума купівлі до 10% портфеля)
24589
 
Повідомлень: 283
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Находясь в здравом уме и трезвой памяти, все свои деньги я...потратил.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39

ви так здивувалися, що відповіли аж тричі :lol:
