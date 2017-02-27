|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:20
prodigy написав: 24589 написав:
гуру, що купити: € чи $?
ціль середньострокова, 1+ рік
які об'єми і для чого купувати валюту?
*не купуйте валюту, якщо не плануєте витрати в валюті(с)
1/якщо для заробітку-ОВДП краще
2/якщо для запобігання інфляції гривневих активів , то
на суму до 50к краще купити те, чим користуєтесь на протязі року:
-побутова хімія, засіб для гоління, парфуми
-продукти з великим строком: соняшникова олія, макарони, гречка(50кг),
цукор (50кг), консерви (краще більше 5міс не тримати)
-одяг/взуття
-автозапчастини(фільтра/колодки/масло)
-гаджети(обновити)
Ну ви канєш порадили)
Проста ситуація: є щомісячний надлишок (доходи мінус витрати) екв кілька кує. Що купляти?)
Я завершую виплату за квартиру , номіновану в євро , і мене теж тепер цікавить це питання.
-
-
обʼєми невеликі. ОВДП маю. купую валюту для валютної складової портфеля для згладження валютних ризиків (сума купівлі до 10% портфеля)
-
універсальний рецепт - диверсифікація. 50/50, 40/60, 30/70 - це кому як.
бо зараз наче євро дороге відносно долара, але зараз може зіграти стільки фундаментальних факторів, що рух може ,enb в будь-яку сторону...upd
на рівні країни населення робить пропорцію 65/35 на користь долара. але тренд на збільшення долі євро
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 19 лют, 2026 17:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Находясь в здравом уме и трезвой памяти, все свои деньги я...потратил.
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39
Hotab
ви так здивувалися, що відповіли аж тричі
-
|
|
|
