Чи мені здається, чи так і є насправді, але останнім часом у медіа з’являється все більше переможних заяв високопосадовців
У розлогих виступах вони запевняють народ, що, попри всі негаразди воєнного часу, економіка та фінансова система країни не просто тримається, а навіть демонструє неабияке «покращення». Інфляція сповільнюється, гривня стабільна, золотовалютні резерви рекордні, кредитування економіки банками зростає, і останнім часом ми навіть почали експортувати зброю, з чого можна зробити логічний висновок, що нам самим вона вже не дуже потрібна.
Ось уряд підрахував, що інфляція в січні знизилася до 7,4%, і формально це гарні новини, якби не фундаментальні причини, що посприяли такому «прориву». Звісно, жодних сумнівів, що зростання цін трохи сповільнилося саме за рахунок титанічних зусиль влади, але думаю, що цьому досягненню також посприяли падіння виробництва, погіршення демографічної ситуації, зміни на гірше в споживацьких настроях та інші фактори, що погано впливають на економіку, особливо за умов ведення воєнних дій. Та й сама влада, власне, визнає, що економіка тримається переважно завдяки «нарощуванню бюджетних видатків», які, як ми знаємо, фінансуються вірними союзниками. Так що новина гарна, але, як кажуть, є нюанси…
Предметом особливої гордості людей при владі останнім часом є рекордні золотовалютні резерви центрального банку. Це справді добре, бо на них тримається стабільність гривні, і ми мусимо бути вдячні тим, завдяки кому вони так виросли. Передусім, МВФ, ЄС та іншим донорам, які вже четвертий рік практично безумовно дають гроші Україні, натомість вимагаючи хоча б робити вигляд, що у внутрішньому устрої країни відбуваються хоч якісь зміни. Минулого тижня МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми України на $8,1 млрд: вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мита на посилки, податки для цифрових платформ і військовий збір, все те, що може вщент зіпсувати стосунки влади і залишків дієздатного народу. Рішення є безпрецедентним, але чого не зробиш, аби знайти хоч якусь можливість дати грошей Україні.
Такого лібералізму з боку фонду ще ніхто ніколи не бачив. Хоча деякі «злі язики» кажуть, що всі скасовані фондом умови, перераховані вище, наша влада спочатку сама і придумала, аби не змусили справжні реформи проводити, але потім зважила на можливе невдоволення народу і власноруч їх і відмінила. Де правда — невідомо, але той факт, що вже в лютому МВФ затвердить черговий транш для України, додає сил і зміцнює віру в майбутнє нашої держави, адже слідом за фондом почнуть давати і інші. Врешті решт, мусимо визнати, що вміння збирати гроші з чужих та перерозподіляти між своїми — це теж неабиякий талант!
Новина про експорт Україною дронів взагалі вражає, хоча, як на мене, подібна історія виглядає трохи дивно, адже вже четвертий рік ми ходимо з простягнутою рукою по світу і просимо зброю, а тут раптом свою власну почали продавати за кордон. Але справжні експерти кажуть, що це «інтелектуальний парадокс» і так воно і має бути. Дуже хочеться вірити експертам і верховній владі, яка цей експорт власноруч освятила, тим більше, що експорт дронів, а за традицією виробляти та продавати будемо мільярдами, допоможе суттєво покращити торговельний баланс, дефіцит якого минулого року сягнув захмарних $57 мільярдів, чого і близько не траплялося за всю історію України. Для порівняння, до війни, у 2021 році, він складав всього $3 мільярди, а у 2024-му — $38 мільярдів.
Що далі? Спробуємо не втрачати оптимізму і вірити, що настане час, коли Голова НБУ, вихваляючись рекордними золотовалютними резервами, одним з головних джерел їхнього зростання назве не допомогу союзників, а саме FDI. Хоча, якщо таке колись і трапиться, то йому не доведеться витрачати час на вихваляння. Результат буде добре видно і без пафосних промов державних чиновників, адже іноземні інвестиції - це нові робочі місця, сучасні технології, гарні дороги, швидкісні потяги, високі зарплати, стабільна національна валюта і найкращий доказ того, що країна рухається у вірному напрямку. І ось тоді громадяни нарешті відчують впевненість в завтрашньому дні, яка на сьогоднішній день забезпечується лише мужністю ЗСУ, витривалістю народу та грошима союзників.
єдине, не розумію, чого так проти експорту дронів. схоже, є нюанс, про який не кажуть...
Допис пана Івана потрібно сприймати виключно як альтернативну точку зору. Він пише як є, а не як хотілось би.
Стосовно зброї, ми йдемо на експорт із тим, що фактично є збіркою, а не виробництвом. Ми не можемо фізично локалізувати виробництво всієї номенклатури компонентів і тому є залежними від постачальників. Суто наше - це ПЗ. І це основний козир. Це виключно мої домисли. Предметно вам напевно ніхто не скаже, бо тема делікатна.
moveton написав:И с тех пор вырубали уже по мелочи
не знаю як у вас? у мене стабільно 7 годин з 9 ранку до 17, було пару днів до 23годин без енергії, вчора тільки 5.
Акумулятори працюють 8-10 років, вони ще вам свої гроші відіб'ють зараз холодильник нормально тримає 8 годин без енергії (морозилка: було -18с, стало-5с) влітку буде потрібно охолоджувати продукти (після 4 годин у морозилці буде +9С, перевірено минулим роком)
24589 написав:гуру, що купити: € чи $? ціль середньострокова, 1+ рік
які об'єми і для чого купувати валюту? *не купуйте валюту, якщо не плануєте витрати в валюті(с)
1/якщо для заробітку-ОВДП краще 2/якщо для запобігання інфляції гривневих активів , то на суму до 50к краще купити те, чим користуєтесь на протязі року: -побутова хімія, засіб для гоління, парфуми -продукти з великим строком: соняшникова олія, макарони, гречка(50кг), цукор (50кг), консерви (краще більше 5міс не тримати) -одяг/взуття -автозапчастини(фільтра/колодки/масло) -гаджети(обновити)
Ну ви канєш порадили) Проста ситуація: є щомісячний надлишок (доходи мінус витрати) екв кілька кує. Що купляти?)
Я завершую виплату за квартиру , номіновану в євро , і мене теж тепер цікавить це питання.