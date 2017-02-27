а от закінчення дол 44,23, євро 51,23 - це трошки перебор
або завтра відскочить, або почався ще якийсь фактор. в попередні дні наче не було надто великих інтервенцій
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 11 бер, 2026 23:45
Нам казали буде долар 45
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:22
