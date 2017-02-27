Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 13:42
vitaxa2006
еще можете график израильского шекеля открыть за лет 20. и посмотреть тренд
smdtranz
- Повідомлень: 859
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 152 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:28
smdtranz написав:vitaxa2006
еще можете график израильского шекеля открыть за лет 20. и посмотреть тренд
В чем же хранить тогда? Биткоин рисковый и волатильный, когда понадобятся деньги, он всегда в медвежке (база). Резаная бумага постоянно обесценивается, акции ходят туда-сюда, металлы тоже риск (можно купить на хаях и залипнуть лет на 10 в медвежке). ИИ-сектор сейчас напоминает пузырь доткомов перед 2000-м годом.
Остается старый добрый бетон и земля (как говорил Марк Твен "Покупайте землю, ее больше не делают").
Есть еще варианты? ОВГЗ не предлагать.
Востаннє редагувалось vitaxa2006
в П'ят 22 тра, 2026 16:50, всього редагувалось 1 раз.
- Повідомлень: 375
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:31
vitaxa2006
Диверсифікація.
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 6248
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 656 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 17:25
а ви реально в землю інвестували? бо треба було це починати пару років тому. зараз класика - все більше хочуть, й диво - земля все дорожча. але сенс є...
Shaman
- Повідомлень: 12861
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1768 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 21:52
vitaxa2006 написав:
Зараз відбувається рідкісна хрінь, пришвидшилася девальвація бакса. Те, що гривня постійно падає до бакса, це вже давно норма. Але зараз дуже відчутно бачу, як ціни на багато активів у баксах ростуть, причому щомісячно. Не знаю, чи це заслуга рудої мавпи, але раніше якось не помічав таке швидке знецінення бакса. Квартири у новобудовах у Києві, ціна у баксах виросла з початку року на 15-20% (!!) Техніка так само. Для порівняння, у минулому році знайомий продав 1к квартиру у будинку 2018 року за 60к. Сьогодні, через 10 місяців така сама у цьому будинку вже коштує 70-75к (!!). Що відбувається? Штати запустили друкарський верстат та заливають світ баксом? Держборг Америки вже майже 40 трлн. Я, так розумію, у баксах під подушкою вже не варіант зберігати заощадження. Лише бетонометри, земля чи щось схоже?
так може це не долар девальвує, а просто нерухомість в Україні дорожчає? Бо наприклад по іншим позиціям - наприклад імпортним товарам такого не сильно помітно
1finanсier
- Повідомлень: 1178
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 75 раз.
vitaxa2006 написав:Миша-клиент
То есть, в среднесроке и долгосроке, небольшие суммы сбережений лучше переориентировать с бакса в евро?
ИМХО, опираясь на комменты некоторых экспертов: перпективы ЕэС с попытками "локомотивов" (Германии и Франции, "подуставших" от собственных социальных проблем) "натянуть одеяло каждая на себя", висящих на них странах "Европы вторых скоростей" - очень даже невнятны, поэтому - в евро держу на ближайшее потребление.
Все же бакс - есть бакс, исторически накапливал сбережения именно в нем, куда "бежать" из него - пока не вижу; при укреплении которого - часть планирую перевести в GBP (исходя из сугубо личных соображений). Присматриваюсь к металлам, но тоже есть свои ньюансы, типа вывоза банковских металлов и "исторического наследия" (современная 900-ка вроде пока к ним не относится), исторического опыта изъятия у населения Штатов банковского золота...
Миша-клиент
- Повідомлень: 904
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 106 раз.
Вопрос же был не в том, что дорожает в гривне (основной причиной которого - считаю военные выплаты, которые многие пытаются проинвестировать или за счет которых - решить накопившиеся соц./личные проблемы) несмотря на постоянные "покращення" и "благодаря" им (разного рода контролей/мониторингов и все новых ограничений) и военные риски (квартирко/домишко с собой не увезти)... А в том, что дорожают в баксах!
Миша-клиент
- Повідомлень: 904
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 106 раз.
а є ще просте пояснення - це ознака, що курс штучно тримають, й реальний курс має бути вищий. наслідок - ціни в гривні ростуть, й доларових еквівалент - теж. на Раші це ще більш показово - курс 70-80, але вартість в умовних уо просто зашкальна...
має думка навіть при інфляції 10% девал має бути не менше 5% - бо долар теж має інфляцію. ми бачимо девал 2 грн на рік? ніт... популізм на марші, іноземна допомога дозволяє...
Shaman
- Повідомлень: 12861
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1768 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2026 10:59
Shaman написав:
при інфляції 10% девал має бути не менше 5%
ИМХО девал 5% дасть мінімум +5% до інфляції додатково, а реально і 7-8%
Shaman написав:
ми бачимо девал 2 грн на рік?
Рік тому долар був по 41 з копійками, зараз 44 - девал 3 гривні. Євро був по 47 - девал 4.5 гривні за рік...
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 6248
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 656 раз.
