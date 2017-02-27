Додано: Суб 23 тра, 2026 12:29
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
девал залежить не від фінансування,
Ви хоч читаєте що самі пишете? От прямо зараз девал прямо залежить від фінансування: поки фінансування >= за дефіцит торгового сальдо то девальвація не потрібна.
Shaman написав:
домовтесь, щоб вас хтось постійно фінансував, а ви собі жили... не виходить?
В мене не виходить, я поганий, а от в мільйонів жінок і альфонсів виходить...
а чого вас зараз фінансують, забули? яка класика - пройшло лише 3 роки, й пересічний вже звик - що нас фінансують, це вже став положняк.
це положняк для тих, хто на фронті - власне тому й де фінансування. а ті, що в тилу не мають мати від цього зиску...
якщо вам подобається бути альфонсом - то будь-ласка. але там в комплекті йде ще дещо. а ви хочете й рибку, й ... сісти...
в більшості не виходить, й в житті, й між країнами. але простий рецепт Будівельника - працювати, працювати, працювати - чомусь не підходить. а потім, чому в нас нерозвинена країна...
Додано: Суб 23 тра, 2026 14:16
Shaman написав:
а чого вас зараз фінансують, забули?
так от завдання хорошої влади полягає в тому, щоб домогтись, щоб і надалі нас фінансували, бажано забираючи гроші у москалів і віддаючи нам, але можна і з бюджету ЄС.
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:24
Дюрі-бачі написав:
так от завдання хорошої влади полягає в тому, щоб домогтись, щоб і надалі нас фінансували
Предлагаете следующим президентом избрать нищего с паперти? Там огромный опыт привлечения финсирования 😁
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:26
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а чого вас зараз фінансують, забули?
так от завдання хорошої влади полягає в тому, щоб домогтись, щоб і надалі нас фінансували, бажано забираючи гроші у москалів і віддаючи нам, але можна і з бюджету ЄС.
Невже важко зібрати парочку цифр до купи-щоб зрозуміти що ЗАХОДУ вигідно нас фінансувати , а якщо ВИГІДНО то нас будуть фінансувати не залежно від урядів....
На пальцях
1 ВВП ЄС- приблизно 22 трлн доларів
2 США вимагало від ЄС підняти витрати на Армію до 5%.... тобто до 1 трлн доларів/рік
3 ЄС нам дало 150 млрд за 4 роки і то під заставу 300 млрд педераційних грошей....
Таким чином
Навіть якщо ЄС прийдеться платити нам 200 млрд/рік за те що ми будемо воювати ( це в 5 разів більше ніж зараз)... це все одно в 5 разів вигідніше ніж від ЄС вимагав США.
Додано: Суб 23 тра, 2026 17:57
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
так от завдання хорошої влади полягає в тому, щоб домогтись, щоб і надалі нас фінансували
Предлагаете следующим президентом избрать нищего с паперти? Там огромный опыт привлечения финсирования 😁
"же не манж па сис жур" (с)
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:23
Дональд Трамп, кілька годин тому:
- Я знаходжуся в Овальному кабінеті Білого дому, де у нас щойновідбулась чудова телефонна розмова з президентом Саудовської Аравії Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом, Мохаммедом бин Заідом Аль Нахайяном из ОАЕ, эміром Тамімом бін Хамадом бін Халіфом Аль Тані, премєр-міністром Мохаммедом бін Абдуррахманом бін Джассімом бін Джабером Аль Тані і міністром Алі аль-Таваді з Катару, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муніром Ахмедом Шахом із Пакистану, президентом Реджепом Тайіпом Эрдоганом з Турції, президентом Абдель Фаттахом эль-Сісі з Египту, королем Абдаллою II з Иорданії і королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфом з Бахрейну, яка стосувалася Ісламскої Республіки Іран и всіх питань, пов’язаних з Меморандумом про взаєморозуміння в області МИРУ.
Угода в цілому вже допрацьована і залишилося кінцеве узгодження між США, Іраном і наведеними вище країнами.
Кажуть знаючі євреї:
«Пока все не переломали себе мозги, пытаясь разобраться, что произошло, поможем:
Блокаду разменяли на блокаду.
Иранцы добились разблокировки средств, чего не было до войны.
Перемирие на 60 дней с опцией продления.
Выглядит как победа Тегерана, который утащил Трампа в болото переговоров. Где 60 дней, там и 120, а там уже недалеко промежуточные выборы.
Для Израиля самое неприятное - иранцы протащили перемирие в Ливане, увязав его с основным фронтом.
Важно понимать: это не конец истории.»
Сьогодні вирішальний день. Або вночі війська Ізраїлю і США відновлять удари по Ірану, або ця ганьба для США почне працювати. Виглядає на те, що Трамп (його оточення) вирішив оголосити хоч якусь перемогу і зосередиться на виборах в листопаді, розуміючи всю катастрофу свого теперішнього стану і наслідки, в разі поразки на виборах. Шанси досить високі, крім клану Трампа у зупинці війни на БС зацікавлені дуже серйозні бізнеси ну і Китай. Але такий варіант критично не влаштовує Бібі, нафтовиків і зброярів у США. Менше доби і все стане зрозуміло, хоча б на 60 днів. Завтра зранку, якщо бойові дії не відновляться, євро відреагує на інформаційну складову, бізнесова складова викристалізується і почне діяти десь через 3-4 тижні.
Якщо перемир’я на БС запрацює то відновляться спроби зупинити бойові дії і у нас. Поступка Трампа і Вашингтону в іранському питанні буде суттєвою. Цікаво, чим відповість Сі щодо війни у нас і позиції щодо Європи. А є ще й страхи та мотиви європейських столиць…
