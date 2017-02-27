vitaxa2006 написав:Місія МВФ приїхала до Києва. Тепер на валютному ринку усе буде добре.
Подивимось:
Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, місія працюватиме в Україні до 2−3 червня. «Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним виключенням, так як на даний момент (а час вже минув до кінця березня 2026) у нас є купа провалених маяків… Коротше, по алегорії студентів, на цю „сесію“ влада приходить не те що погано підготовленою, а як після гучної вечірки і десь з загубленою заліковою книгою. При тому що місяці два тому обіцяли все вивчити і навіть отримати автомат», — написав Железняк. https://biz.nv.ua/ukr/finance/pershiy-p ... 11242.html
Буде все як завжди. Потицяють "носиком у сечу, як кошенят", і поїдуть. А транш всеодно виділять, бо їм так треба, тому що якщо раптом хтось навчиться обходитися без їх траншів, то це набагато гірше, ніж "недовиконали якісь умови".
але дивує, що ми кажемо про підхід - "трояк все оно поставлять". а чому б не виконати вимоги? бо вони й для держави потрібні. але або зачепляють інтереси або самих чиновників, або політику популізму, яку вони проводять.
без траншів ми не обійдемося. транши дають, щоб ми не загнулися, бо якщо ми загнемося, ось тоді стане набагато гірше...
Shaman написав: а чому б не виконати вимоги? бо вони й для держави потрібні. але або зачепляють інтереси або самих чиновників, або політику популізму, яку вони проводять.
Не зовсім так. Та контора працює як наркокартель - її завдання "посадить на иглу" якнайбільше "клієнтів". Вимоги можна поділити умовно на дві групи: 1) "на публіку" - типу боротьба з корупцією, проведення якихось інституційних та інших реформ тощо та 2)"щоб не злізли з голки" - підвищення комуналки для населення і тому подібне, яке заганяє бідну країну в ще більшу дупу, бо тормозить економічне зростання, збільшує дефіцит бюджету і відповідно збільшує потребу у траншах. Звісно, чиновники не є білими та пухнастими, але це другорядне питання у відносинах з конторою.