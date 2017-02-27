Додано: Чет 28 тра, 2026 12:13

Розмови щодо цінності золота, біткоїна нагадуєть мені історію про мавп, банани та "так повелося". Людство приречене створуювати цінності, і там де не було описаних вище товарів воно створювало цінності з мушель etc. Без цінностей рухне піраміда Маслоу бо дуже мало людей здатні віддавати перевагу внутрішнім якостям людини над його зовнішним блиском.



Щодо динаміки ОВДП в травні, я якраз отримав погашення і перекладав в нові, в тому числі в той випуск що вже мав на балансі. І не міг не помітити разницю в дохідності 2% між придбаннями травня 2026 та листопада минулого року. Різниця з дохідністю погашених ОВДП склала майще 5,5%. Вони були придбані наприкінці 2022 на початку 2023. І найбільш сутеві скорочення дохідності відбулись в перші пів року, та в останні пів року. Це скорочення дохідності має логіку, бо якщо ти витрачаєш ресурси на підтримку гривні то як наслідок ти повинен або скоротити дорогі гривневі запозичення або знизити вартість їх обслуговування, або зробити і перше і друге разом.





Пану orestu: я не вірю в яскраві перемоги армії львів яку очолює баран.



Щодо нападу нашого ворога на Прибалтійські країни, це можливо але я не вірю в це, бо напасти можна один раз а залякувати нападом безліч разів. Наши кляти сусіди як довбані шахматисти одноходовники, задумали зробити "проміжний ход" бо запахло жареним на головному театрі дій. Я починаю вірити в ідею Айзека Азімова, що суспільство обмежене в ресурсах но не обмежене в думці, буде використовувати наявні ресурси в рази еффективніше і переможе. Лише шалено шкода моїх друзів і побратимів які не пережили перші роки великої війни.



В чергове чую що ми залежимо від якихось комплектуючих з Китаю для дронів. сподіваюсь вже не надовго. Бо я так розумію що це лише питання коштів. А кошти є якщо не в нас так в Європи.



Європа дійсно готується до війни, я часто бачу як військова техніка їде з заводу не лише в бік України. Всі лікарі пройшли такмед. Кількість військових, їх маневри та навчання збільшуються.