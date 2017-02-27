Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 07:43

  fler написав:
  Ой+ написав:
  vitaxa2006 написав:Місія МВФ приїхала до Києва. Тепер на валютному ринку усе буде добре.

Подивимось:
Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, місія працюватиме в Україні до 2−3 червня.
«Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним виключенням, так як на даний момент (а час вже минув до кінця березня 2026) у нас є купа провалених маяків… Коротше, по алегорії студентів, на цю „сесію“ влада приходить не те що погано підготовленою, а як після гучної вечірки і десь з загубленою заліковою книгою. При тому що місяці два тому обіцяли все вивчити і навіть отримати автомат», — написав Железняк. https://biz.nv.ua/ukr/finance/pershiy-p ... 11242.html

Буде все як завжди. Потицяють "носиком у сечу, як кошенят", і поїдуть. А транш всеодно виділять, бо їм так треба, тому що якщо раптом хтось навчиться обходитися без їх траншів, то це набагато гірше, ніж "недовиконали якісь умови".

але дивує, що ми кажемо про підхід - "трояк все оно поставлять". а чому б не виконати вимоги? бо вони й для держави потрібні. але або зачепляють інтереси або самих чиновників, або політику популізму, яку вони проводять.

без траншів ми не обійдемося. транши дають, щоб ми не загнулися, бо якщо ми загнемося, ось тоді стане набагато гірше...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:24

  Shaman написав: а чому б не виконати вимоги? бо вони й для держави потрібні. але або зачепляють інтереси або самих чиновників, або політику популізму, яку вони проводять.

Не зовсім так. Та контора працює як наркокартель - її завдання "посадить на иглу" якнайбільше "клієнтів". Вимоги можна поділити умовно на дві групи: 1) "на публіку" - типу боротьба з корупцією, проведення якихось інституційних та інших реформ тощо та 2)"щоб не злізли з голки" - підвищення комуналки для населення і тому подібне, яке заганяє бідну країну в ще більшу дупу, бо тормозить економічне зростання, збільшує дефіцит бюджету і відповідно збільшує потребу у траншах.
Звісно, чиновники не є білими та пухнастими, але це другорядне питання у відносинах з конторою.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС щодо надання Україні €90 млрд
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:01

  Василь-Рівне написав:Ой+ Железняк загущує фарби щоб вчергове попіаритись на проблемах воюючої і стікаючої кров'ю країни - таких треба карати як мародерів, а черговий транш нам дадуть бо : прийняття Закону «Про публічні закупівлі» (реєстраційний № 11520) побічно впливає на рішення МВФ. Це ключова інституційна реформа, виконання якої є маяком у переговорах з міжнародними партнерами, МВФ та Світовим банком (зокрема для розблокування програми DPO на 3,4 млрд $)

Василь, коли вже можна буде здохнути?....
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Розмови щодо цінності золота, біткоїна нагадуєть мені історію про мавп, банани та "так повелося". Людство приречене створуювати цінності, і там де не було описаних вище товарів воно створювало цінності з мушель etc. Без цінностей рухне піраміда Маслоу бо дуже мало людей здатні віддавати перевагу внутрішнім якостям людини над його зовнішним блиском.

Щодо динаміки ОВДП в травні, я якраз отримав погашення і перекладав в нові, в тому числі в той випуск що вже мав на балансі. І не міг не помітити разницю в дохідності 2% між придбаннями травня 2026 та листопада минулого року. Різниця з дохідністю погашених ОВДП склала майще 5,5%. Вони були придбані наприкінці 2022 на початку 2023. І найбільш сутеві скорочення дохідності відбулись в перші пів року, та в останні пів року. Це скорочення дохідності має логіку, бо якщо ти витрачаєш ресурси на підтримку гривні то як наслідок ти повинен або скоротити дорогі гривневі запозичення або знизити вартість їх обслуговування, або зробити і перше і друге разом.


Пану orestu: я не вірю в яскраві перемоги армії львів яку очолює баран.

Щодо нападу нашого ворога на Прибалтійські країни, це можливо але я не вірю в це, бо напасти можна один раз а залякувати нападом безліч разів. Наши кляти сусіди як довбані шахматисти одноходовники, задумали зробити "проміжний ход" бо запахло жареним на головному театрі дій. Я починаю вірити в ідею Айзека Азімова, що суспільство обмежене в ресурсах но не обмежене в думці, буде використовувати наявні ресурси в рази еффективніше і переможе. Лише шалено шкода моїх друзів і побратимів які не пережили перші роки великої війни.

В чергове чую що ми залежимо від якихось комплектуючих з Китаю для дронів. сподіваюсь вже не надовго. Бо я так розумію що це лише питання коштів. А кошти є якщо не в нас так в Європи.

Європа дійсно готується до війни, я часто бачу як військова техніка їде з заводу не лише в бік України. Всі лікарі пройшли такмед. Кількість військових, їх маневри та навчання збільшуються.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 14:09

viy
Але ж ви згодні, що біткоїн цікавіше в плані інвестицій, ніж облгації? Умовно, 4 роки тому ви купили біткоїн по 16к, сьогодні, навіть на ведмежій фазі ринку, ви маєте купу іксів від початкової точки входу. І далі буде ще більше.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 14:17

  vitaxa2006 написав:viy
Але ж ви згодні, що біткоїн цікавіше в плані інвестицій, ніж облгації? Умовно, 4 роки тому ви купили біткоїн по 16к, сьогодні, навіть на ведмежій фазі ринку, ви маєте купу іксів від початкової точки входу. І далі буде ще більше.

в МММ завжди так...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  viy написав:я не вірю в яскраві перемоги армії львів яку очолює баран

Не зразу зрозумів про яку армію "львів" мова, спершу думав армію з міста з такою назвою, а потім зрозумів, що армія левів.
  vitaxa2006 написав:Але ж ви згодні, що біткоїн цікавіше в плані інвестицій, ніж облгації?

А якщо би зайшли рівно 9 місяців назад було би дуже цікаво.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:11

fler а нащо це їм. Давати кредити під процент нижчий за ринковий?
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в МММ завжди так...

весь фіат в світі з 1971 - величезний МММ
