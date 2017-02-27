Додано: Чет 28 тра, 2026 18:36
Вело написав:fler
а нащо це їм. Давати кредити під процент нижчий за ринковий?
Це у порівняння з мікрофінансовими організаціями?
За кредитом від МВФ гоняться якраз як за сигнальним для інших кредиторів, що МВФ серйозно перевіряє платника, виставляє умови які підвищують його здатність гасити борги, значить можна і іншим давати.
fler написав:
Та контора працює як наркокартель - її завдання "посадить на иглу" якнайбільше "клієнтів". Вимоги можна поділити умовно на дві групи: 1) "на публіку" - типу боротьба з корупцією, проведення якихось інституційних та інших реформ тощо та 2)"щоб не злізли з голки" - підвищення комуналки для населення і тому подібне, яке заганяє бідну країну в ще більшу дупу
Це щось по сценарію сумновідомого серіалу "СН"
Вимоги не позбавлені здорового глузду. Минулого тижня в ІФ спіймали керівництво нацполіції за кришування порнотрафіку (ВР так і не декримінилізовує цей бізнес, правда МВФ вроді і не вимагає), цього тижня архітектор з компанією також пов'язали. Взагалі цікаво чи чиновники ще мають час та сили на якісь службові обов'язки понад всілякі власні обородки?
Шкода, що це більше турбує міжнародні структури ніж власне керівництво різних рівнів.
Додано: Чет 28 тра, 2026 18:42
vitaxa2006 написав:
Василь, коли вже можна буде здохнути?...
,
Мені 61.
Коли почалась війна — вже на третій день я був під військовою частиною. Дві доби проривався туди, стояв на КПП, поки командир не наказав впустити. Дійшов до відділу кадрів — там лише розвели руками:
«Для вас немає відповідної посади».
Не приховую — тоді психанув страшенно.
Але сидіти й жалітися — не мій шлях.
Тому відкрив ФОП. Бо як би хто не ставився до ЗЕ, але з однією фразою я абсолютно згоден:
або воюй — або працюй на країну.
Сьогодні в мене вже три маленькі виробництва. Працюю з ранку до ночі. Без вихідних, без ниття, без «мені всі винні». Працюю для людей, для сім’ї, для країни. І в тому числі — для ЗСУ.
І знаєте, що найбільше гріє душу?
Що я такий не один.
Тут є Будівельник — величезна шана цій людині. Як і всім, хто зараз:
— працює;
— платить податки;
— донатить;
— тримає бізнес;
— витягує економічний фронт.
Бо економічний фронт — це теж фронт.
І без нього не буде ні армії, ні країни, ні майбутнього.
Поважаю кожного, хто замість скиглення — робить.
Додано: Чет 28 тра, 2026 18:54
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
в МММ завжди так...
весь фіат в світі з 1971 - величезний МММ
це дуже спрощене порівняння. проблеми почались десь з 2004 року, коли зростання цін на товари перевищило економічно обгрунтвані рівні. власне як й рівень друку резервних валют....
Додано: П'ят 29 тра, 2026 09:34
Держборг США зараз майже 40 трлн. Це багато? До 100 трлн. ще будуть накачувати.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 10:06
Вы работаете с прибылью, на своих средствах, кредитных, или тратите заначку постепенно?
Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:59
vitaxa2006 написав:viy
Але ж ви згодні, що біткоїн цікавіше в плані інвестицій, ніж облгації? Умовно, 4 роки тому ви купили біткоїн по 16к, сьогодні, навіть на ведмежій фазі ринку, ви маєте купу іксів від початкової точки входу. І далі буде ще більше.
Проблема в тому що я памятаю біткоїн по 100 баксів і я тоді дійсно шукав можливості його майнити, але не знайшов і відтоді сидів на заборі розуміючи що це кино показують не для мене. На відміну від біткоїна фізичне золота я купляв, і маючи фізичне золото я прекрасно розумію і можу пояснити чому біткоїн обігнав у вартості золото, якщо порівнювати вартість унції золота та вартість одного біткоїна. Головна перевага біткоїна: ви не можете його побачити, помацати, спробувати на зуб і так далі. В усьому що фізично існує ви можете знайти недоліки. Так і в унції золота: що вона досить мала для своєї вартості, що вона десь зчісана якщо це штамповка, що вона не така рівненька якщо це відливка. Що воно не так блищить як ви чекали. Усих цих недоліків біткоїн позбавлений. Це ідеальний товар. Саме товар не гроші, Бо гроші повинні слугувати засобом розрахунку і не бути мінливими як думки молодої жінки. Ну може якись продвинуті криптографи яких максимум 0,01% від населення планети здатні описати недоліки біткоїна але навряд чи воні здатні пояснити це пересічним.
