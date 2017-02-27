vitaxa2006 написав:

Але ж ви згодні, що біткоїн цікавіше в плані інвестицій, ніж облгації? Умовно, 4 роки тому ви купили біткоїн по 16к, сьогодні, навіть на ведмежій фазі ринку, ви маєте купу іксів від початкової точки входу. І далі буде ще більше.

Проблема в тому що я памятаю біткоїн по 100 баксів і я тоді дійсно шукав можливості його майнити, але не знайшов і відтоді сидів на заборі розуміючи що це кино показують не для мене. На відміну від біткоїна фізичне золота я купляв, і маючи фізичне золото я прекрасно розумію і можу пояснити чому біткоїн обігнав у вартості золото, якщо порівнювати вартість унції золота та вартість одного біткоїна. Головна перевага біткоїна: ви не можете його побачити, помацати, спробувати на зуб і так далі. В усьому що фізично існує ви можете знайти недоліки. Так і в унції золота: що вона досить мала для своєї вартості, що вона десь зчісана якщо це штамповка, що вона не така рівненька якщо це відливка. Що воно не так блищить як ви чекали. Усих цих недоліків біткоїн позбавлений. Це ідеальний товар. Саме товар не гроші, Бо гроші повинні слугувати засобом розрахунку і не бути мінливими як думки молодої жінки. Ну може якись продвинуті криптографи яких максимум 0,01% від населення планети здатні описати недоліки біткоїна але навряд чи воні здатні пояснити це пересічним.