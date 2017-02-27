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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12109121101211112112
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:05

  Hotab написав:По факту Райф пропонує сьогодні на 10.00 курс «ніякий». Обмінки дають краще.
Єдиний плюс Райфа - він відправляє валюту закордон без комси.

Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.

Юнекс продавал в пятницу, 44.45.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:50

44.65 хто купив, той пошкодує (с)

  Hotab написав:flyman

Зображення

44.65 хто купив, той пошкодує (с)

  Proofy написав:
  Hotab написав:По факту Райф пропонує сьогодні на 10.00 курс «ніякий». Обмінки дають краще.
Єдиний плюс Райфа - він відправляє валюту закордон без комси.

Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.

Юнекс продавал в пятницу, 44.45.

ще згадайте на Паску курс

а рік тому, беззбитковий "керітрейд" по ОВДП розраховувся ПА42

update at 17:00
44.85 "доларовий курсопад закінчено"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:53

на фоні затишшя минулого тижня з коридором руху долару 5 коп стрибок за сьогодні більш ніж на 30 коп до 44,69 - різко. бачу форумчане вже звикли, й майже ніхто не панікує (або не дивиться).

євро взагалі стрибнув за день майже на 50 коп. але якщо подивитись на минулий тиждень, то євро лише повернувся на свій рівень - 51,6. а через те що євро/дол змінився з 1,16 до 1,15 - то долару довелося стрибнути. це як черговий рекорд? чекаємо на заголовки "стрімкий обвал долара"? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну що здорова 45!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:26

  vitaxa2006 написав:
  Дюрі-бачі написав:
За перші 4 місяці 2026 року українці з-за кордону переказали додому $2,45 млрд. Це на 5,6% менше, ніж роком раніше. Якщо тренд збережеться, за підсумками року обсяг таких переказів може впасти до $7,6 млрд проти понад $14 млрд у 2021 році.

От про що треба думати. Бо вже половина заробітчан перетворилась на емігрантів, а якщо влада не буде шукати фінансування для утримання тих же ВПО, то й друга половина перетвориться і перекази впадуть до 0 і тоді тримати курс буде ще важче. А якщо ще навезуть заробітчан з Пакистану, то сальдо стане взагалі від'ємним.


Хлопців-випускників шкіл вже активно батьки вивозять за кордон, співвідношення народжуваність/смертність у нас зараз 1 до 4, до осені мають переглянути критичність підприємств, щоб вивільнити половину від заброньованих зараз (1,3 млн. станом на зараз). Уся економіка залишиться триматися на іноземних траншах та тих 1 млн. заброньованих, що залишаться.
З нерухомістю, з часом може скластися ситуація, як у Південній Кореї - багато житла стоїть порожнє, бо немає кому там жити, але ціни продовжують зростати. Ми теж до цього йдемо.


1млн працівників і чи 1,5-достатньо для розміру невеликої економіки
нерухомість-чи не в перше бульбашку надувають? 2007-08 вже позабувся (для тих кому сьогодні 40, це було в майже дитинстві)

Хлопців-випускників шкіл вже активно батьки вивозять за кордон

тай нехай, від них ніякою користі, навіть в майбутньому
будуть працювати доставщиками піци, чи мити машини, або прибиральницями в гостелі(дівчата)
Польша те саме проходила у 1990-2010(і без війни), деякі країни ЄС досі живуть не краще за воюючу Україну
якщо влада трошки задумається над супер зарплатами керівників збиткових державних придприєств (як то начальник порту, порт якого працює в мінус), то потроху будемо вигрібати з ями

з пенсіями , наче порішали

Що передбачає нардеп від реформи пенсії:



забезпечити, аби пенсійна система була змінена докорінно;
формула нарахування та індексація були справедливими;
кланові пенсії скасовані;
мінімальна пенсія була не меншою за реальний прожитковий рівень.

Джерело: https://7eminar.ua/news/21104-8-cervnya ... cikuvannya
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:31

  prodigy написав:з пенсіями , наче порішали

поки що це лише обіцянки та пропозиції,
але мудрому наріду як завжди какая разніца :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:34

Якось нам казали: буде долар по 45 грн ...

  ihorsic написав:Ну що здорова 45!


"Якось нам казали: буде долар по 45 грн ..." (с)
flyman
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