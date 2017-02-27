на фоні затишшя минулого тижня з коридором руху долару 5 коп стрибок за сьогодні більш ніж на 30 коп до 44,69 - різко. бачу форумчане вже звикли, й майже ніхто не панікує (або не дивиться).
євро взагалі стрибнув за день майже на 50 коп. але якщо подивитись на минулий тиждень, то євро лише повернувся на свій рівень - 51,6. а через те що євро/дол змінився з 1,16 до 1,15 - то долару довелося стрибнути. це як черговий рекорд? чекаємо на заголовки "стрімкий обвал долара"?
За перші 4 місяці 2026 року українці з-за кордону переказали додому $2,45 млрд. Це на 5,6% менше, ніж роком раніше. Якщо тренд збережеться, за підсумками року обсяг таких переказів може впасти до $7,6 млрд проти понад $14 млрд у 2021 році.
От про що треба думати. Бо вже половина заробітчан перетворилась на емігрантів, а якщо влада не буде шукати фінансування для утримання тих же ВПО, то й друга половина перетвориться і перекази впадуть до 0 і тоді тримати курс буде ще важче. А якщо ще навезуть заробітчан з Пакистану, то сальдо стане взагалі від'ємним.
Хлопців-випускників шкіл вже активно батьки вивозять за кордон, співвідношення народжуваність/смертність у нас зараз 1 до 4, до осені мають переглянути критичність підприємств, щоб вивільнити половину від заброньованих зараз (1,3 млн. станом на зараз). Уся економіка залишиться триматися на іноземних траншах та тих 1 млн. заброньованих, що залишаться. З нерухомістю, з часом може скластися ситуація, як у Південній Кореї - багато житла стоїть порожнє, бо немає кому там жити, але ціни продовжують зростати. Ми теж до цього йдемо.
1млн працівників і чи 1,5-достатньо для розміру невеликої економіки нерухомість-чи не в перше бульбашку надувають? 2007-08 вже позабувся (для тих кому сьогодні 40, це було в майже дитинстві)
Хлопців-випускників шкіл вже активно батьки вивозять за кордон
тай нехай, від них ніякою користі, навіть в майбутньому будуть працювати доставщиками піци, чи мити машини, або прибиральницями в гостелі(дівчата) Польша те саме проходила у 1990-2010(і без війни), деякі країни ЄС досі живуть не краще за воюючу Україну якщо влада трошки задумається над супер зарплатами керівників збиткових державних придприєств (як то начальник порту, порт якого працює в мінус), то потроху будемо вигрібати з ями
з пенсіями , наче порішали
Що передбачає нардеп від реформи пенсії:
забезпечити, аби пенсійна система була змінена докорінно; формула нарахування та індексація були справедливими; кланові пенсії скасовані; мінімальна пенсія була не меншою за реальний прожитковий рівень.