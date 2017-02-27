|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2026 15:15
henrykwinto88 написав:
Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000
Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29157
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 3058 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 чер, 2026 17:25
henrykwinto88 написав: killer_of_liars написав: prodigy написав:
з пенсіями , наче порішали
поки що це лише обіцянки та пропозиції,
але мудрому наріду як завжди какая разніца
Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
P.S. Де статті про те що Зеленский виконав дві обіцянки війна і доллар по 45.
Мужик, не словом а ділом!
Ти переплутав, петролюбе. Війну якраз ви не обіцяли, обіцяли що здасть все Путіну. І долар по 45 ви обіцяли одразу, а не через 7 років. Забув вже що до ШМВ був курс нижче ніж при Порошенку?
-
Вело
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36668
|39331591
|
|
|2202
|13882515
|
|
|7978
|24005962
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|