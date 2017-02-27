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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12110121111211212113
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:25

  henrykwinto88 написав:
  killer_of_liars написав:
  prodigy написав:з пенсіями , наче порішали

поки що це лише обіцянки та пропозиції,
але мудрому наріду як завжди какая разніца :lol:


Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?

P.S. Де статті про те що Зеленский виконав дві обіцянки війна і доллар по 45.
Мужик, не словом а ділом!

Ти переплутав, петролюбе. Війну якраз ви не обіцяли, обіцяли що здасть все Путіну. І долар по 45 ви обіцяли одразу, а не через 7 років. Забув вже що до ШМВ був курс нижче ніж при Порошенку?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 23:36

  Вело написав: Забув вже що до ШМВ був курс нижче ніж при Порошенку?

А як же, прийшов на усе готове, та ще й замовлення на озброєння по відміняв. Чи багато ума для цього треба було?
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