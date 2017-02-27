Так, у 2021 р., за офіційною статистикою, кількість осіб, які не входили до складу робочої сили (економічно неактивних), віком 15 років і старше становила 14,4 млн осіб, з них у віці 15–70 років (працездатного віку) – 10,7 млн осіб (38,2 % населення працездатного віку). https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsi ... ni-realiyi
Якщо хотіти внесків від 15-річних і 70-річних в реаліях України, то так можна кидати в них камінням, так як здебільшого їх нема. А ще і до 70 років 70% чоловіків просто не доживають і замість того щоб платити податки халявлять помираючи. Зараз відповідно ситуація ще гірша. А підрахунки про 8 млн неплатників це щось в стилі 4 тис $ для вчителів чи нові перли про 460 тис/міс на передовій при
Отже, торгівельний баланс за січень-травень 2026. Товарооборот за 5 місяців 2026 року 58 млрд дол. (за аналогічний період 2025 – 48,2 млрд) Імпорт 2026 40,5 млрд а в 2025 – 31,3 млрд, ріст склав 29,4% Експорт 2026 17,5 млрд, в 2025 – 16,9 млрд ріст 3,5% Три найбільш імпортовані групи товарів 2026 (в дужках те саме за аналогічний період 2025) - Машини та устаткування 17 млрд (12 млрд) - Паливно-енергетичні товари 6,4 млрд (4 млрд) - Хімічна промисловість 5,7 млрд (5,2 млрд) Три найбільш експортовані групи товарів 2026 (в дужках те саме за аналогічний період 2025) - Продовольчі товари 10,6 млрд (9,7 млрд) - Метали та вироби з них 1,7 млрд (1,9 млрд) - Машини і устаткування 1,5 млрд (1,5 млрд) Результати абсолютно очікувані (дефіцит робочої сили, критична ситуація в енергетичному комплексі, значні логістичні проблеми, особливо для експорту), але дуже погані, особливо для міцності нацвалюти, для ЗВР. Падіння ВВП в першому кварталі до – 0,8% - квіточки. Не зовсім розумію, з чого НБУ малює таки річний приріст 1,8% в 2026 році. Як на мене, то значно очікуванішим є падіння в межах 2%.
henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть... Є дві цифри ___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200 Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320 Пенсіонери_____________11 000 000
Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів? Крадуть їхні ж діти.....
Та яких 20 млн?
За даними держстату, до 2022 року в країні проживало близько 16–17 млн економічно активних осіб і 11–11,5 млн пенсіонерів https://www.pravda.com.ua/articles/2026/06/11/8038836/ Президенти та і в іншу владу мав би обов'язково перевірятися на достатній рівень знань з цього предмету.
Стільки крику і пафосу.... Ну заміни цифру яку використав я - 20 млн осіб на цифру яку знайшов ти - 17 млн осіб І перерахуй табличку.... Тому якщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків. З цим ти погодишся?