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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 16:41
budivelnik написав:
Пенрш ніж висувати якусь гіпотезу-перевірте її дієздатність на собі.
Навіщо мені перевіряти її на собі, коли існують Україна, Польща, Румунія, Греція, Білорусь, ... які вже доказали життєздатність гіпотези.
В нас прямо зараз половина бюджету - пільговий кредит, який не потрібно повертати.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:46
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:budivelnik
бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.
Моя Вам порада
Пенрш ніж висувати якусь гіпотезу-перевірте її дієздатність на собі.
1 Хто з прямих родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя тільки щоб Ви жили краще? ( це всередині системи - сімя)
2 Хто з дальніх родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?( це ще також всередині системи )
3 Хто з сусідів( 100 метрів навколо вас) брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще? ( це вже зовні системи , але ще союзні звязки)
4 Хто з протилежної частини України брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще ? ( це вже зовні системи)
5 Останнє
Хто з інших країн брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?
ПС
я передбачу відповіді
Позитивна - на перше питання (батьки/бабусі/діти) - але це всередині системи
Позитивна - на останнє питання ( гранти), але це не всі хто живе погіршує життя для малої кількості... при чому настільки малої що математично вона нуль... Скільки грантів отримала Україна в порівнянні з ВВП ?
От тільки нюанс
Гранти -це не правило , це виключення з правила, яке підтверджує загальне правило.
Навіщо мені перевіряти її на собі, коли існують Україна, Польща, Румунія, Греція, Білорусь, ... які вже доказали життєздатність гіпотези.
В нас прямо зараз половина бюджету - пільговий кредит, який не потрібно повертати.
За..ї..бав....Жодній з цих країн не дали навіть 10% від того що вони створили самі.
Тому
Якщо ти ХОЧЕШ щоб тобі ДАЛИ
Зроби 90% і попроси ще 10% - тоді шанси будуть
А ти пишеш дебільну заяву
Я ніфіга не хочу працювати , не маю інструментів ( бо ті що дали раніше -зломав), тому зробіть мені хАрАшО....
ПС
цей твій так званий пільговий кредит який не треба повертати -оплачений сотнями тисяч смертей , мільйонами інвалідностей, десятком років забраного життя мешканців України...
Тепер розумієш фантазійність своїх заяв?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 21 чер, 2026 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:49
Дюрі-бачі написав:budivelnik
бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.
а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?
тому рухатися в напрямку тих, хто фінансує, а не в напрямку трутнів
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Додано: Нед 21 чер, 2026 17:22
Shaman написав: tester3373 написав: Ой+ написав:
Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?
ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.
ще й лівацькі ідеї полізли
очікувано... пайка - це винахід срср та його союзників, дуже сильно розвинули в кндр.
а на Заході гроші заробляли, ті хто хотів та працював. ті, хто не хотів - ті теж сиділи на пайці. так, зараз цей механізм поламався - але надто багато глобальних змін.
ще напевне за палестинців переймаєшся?
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
чи власних думок немає взагалі? загальна фраза про глобальні зміни це не думка - це відмазка коли немає думок.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 17:28
Shaman написав:
а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?
Світ - ні, а от США/ЄС, за рахунок того, що інші країни тримають їх валюту як резервну, а не тільки золото - відкрита система, яка отримує пасивний прибуток з решти світу.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 17:38
tester3373 написав:
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
Давай по порядку...
Я 30 років працював будучи ПРАЦІВНИКОМ , бо від совка НЕ ОТРИМАВ жодної копійки капіталів ( як і інші 51 млн мешканців України) , щомісяця відкладав близько 20% від свого заробітку, а ці 20% перші 10 років формувались за +20% додатковго робочого часу.
Тобто за перших 10 років я працював еквівалент 12 рокам в простого працівника.
Других 10 років я працював так само (+20% часу) і відкладав як цих 20% так і ті відсотки які заробляв капітал
заробіток за 2 роки *10%( це чисті, я отримував приблизно 15% але 5% була інфляція)*10 років = ще заробіток еквівалентний 2 рокам
Таким чином, через 20 років роботи в мене було
капітал еквівалентний (2+2+2)=6 рокам праці
Тому
Наступні 10 років я працював вже тільки так само як і інші але при цьому
за мене працював капітал
еквівалент 6 років * 10% * 10 років = плюс еквівалент 6 років праці.
Таким чином
в мене капітал в 12 років середньої зарплати у вигляді вкладень в бізнес/житло
В людини яка не відкладала хоча й могла - заощадження відсутні.
В скільки разів я багатший від нього і чи є в цьому моя вина?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 17:39
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?
Світ - ні, а от США/ЄС, за рахунок того, що інші країни тримають їх валюту як резервну, а не тільки золото - відкрита система, яка отримує пасивний прибуток з решти світу.
І що ?
США маючи найбільший в світі Держборг має його ще збільшити щоб допомогти фантазерам нічого не робити?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:13
tester3373 написав:
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:18
Сибарит написав:
Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
А якщо ще спробувати їх продати.... То там взагалі вийде жах і ужас
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budivelnik
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:18
tester3373 написав: Shaman написав: tester3373 написав:
ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.
ще й лівацькі ідеї полізли
очікувано... пайка - це винахід срср та його союзників, дуже сильно розвинули в кндр.
а на Заході гроші заробляли, ті хто хотів та працював. ті, хто не хотів - ті теж сиділи на пайці. так, зараз цей механізм поламався - але надто багато глобальних змін.
ще напевне за палестинців переймаєшся?
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
чи власних думок немає взагалі? загальна фраза про глобальні зміни це не думка - це відмазка коли немає думок.
демагогію відпрацьовуєш, стараєшся
"приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років" - що ця фраза означає? скільки слів пропустив? тому для початку сформулюй речення, а потім можемо спробувати його обговорити
от Маск мав статок скільки ярдів - 500? 600? 700? а тепер має здається 1,3 трлн дол. в кого він вкрав за твоєю логікою ці 500-600 ярдів? в яких робітників? цікаве питання?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 21 чер, 2026 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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