Додано: Нед 21 чер, 2026 19:42

budivelnik написав: Shaman написав: Ой+ написав: Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.

Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть. Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.

але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни... але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...

А їм це навіщо?

Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням

Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..



Тому

Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..



ПС

якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....

бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника А їм це навіщо?Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населеннямШвейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..ТомуНе треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..ПСякщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника

з одного боку, якщо починаєш щось робити пізніше, то можеш пропустити застаріли варіанти. як ми так й не стикнулися з чеками, хоча вони досі використовуються. а от у розвитку фінансових застосунків ми робимо передові ідеї.але в нас не сформовані повноцінні інститути демократії.тобто так, владу ми обираємо, а от обмежити, щоб вони не крали - поки що ще не змогли. працюємо над цим, але повільно.. тому нам треба ще створити ці інститути. а от Захід вже стикнувся з вадами демократії в постіндустріальному суспільстві. коли кожен дурень та конспіролог може знайти своїх однодумців, й вони можуть проводити свої агресивну, але дурну політику. до того ж голосування 10 сантехників - один професор завжди буде на користь пива, а не балету.тому бачимо такий шалений розквіт популізму. від наших виборів в 2019 році до вибори в США, й обрання Трампа.ще одни фактор - велика поляризація, обумовлена глобалізацією - по факту США розколоті 50 на 50, але в них дуже різні цілі. країна не може крутитися як флюгер регулярно.тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів. Швеція та Швейцарія скоріш виключення. а от у США криза, й у Європі рівень популізму дуже великий - від чого цей ренесанс консерватино-правих.й ідея базового доходу більш складна. це не про халяву, це про те, що робочих місць чим далі буде менше, а вимоги будуть збільшуватися. що робити з теми, хто не вписався - а їх буде чимало...