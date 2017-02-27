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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12136121371213812139
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:05

на UoP вийде десь біля 35%, разом із ZUS

  BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).

Ось зарплатний калькулятор, можете погратись https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/

на UoP вийде десь біля 35%, разом із ZUS (який має "стелю")
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:10

Shaman

мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))

но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:хоча як вирішити проблему формування пенсійного фонду - питання відкрите...

Це питання має єдине вірне рішення, але воно не подобається форумчанам.

поточних пенсіонерів на самозабезпечення? :lol: гадаю це доля нашого покоління - коли треба й пенсіонерів утримувати, й самому відкладати, бо з нашими пенсіями буде біда...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:12

  smdtranz написав:Shaman

мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))

но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу

поки в світі краще не придумали. різниця лише пенсійний фонд інвестує чи солідарна система?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Я деБіл необучаємий

Оце так аргумент! Рівень освіти і інтелекта одразу видно!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:16

  smdtranz написав:Shaman

мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))

но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
Треба розглянути наявність майна в пенсіонерів.. і дати можливість отримувати додаткові виплати під заставу майна в Державному органі... А отримані кошти цьому фонду хай повертають ті хто хоче отримати спадок, якщо ж витрати більші ніж спадок-то переходить у власність фонду..
Взагалі пенсіонери у нас малограмотні(економічно) тому будуть перебиватись з хліба на воду зберігаючи для нащадків трьохкімнатну на Хрещатику
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:18

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Я деБіл необучаємий

Оце так аргумент! Рівень освіти і інтелекта одразу видно!
Що можна сказати з невихованої сволоти яка дозволяє собі змінювати цитування..
Ти не великий ігор
ти великий дятел , який так і не зміг погодитись з тим що податки в розмірі 39-64% таки виплачують
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:27

  budivelnik написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:Перше
Зараз 2026 рік
Ти хочеш сказати що в період
1986-2006 - 20 років
були кращі зарплати ніж в період
2006-2026 ?
знаєш ролік про дитину, канфету і петю? так от ти - петя.
1980-2020 роки. 40 років стажу
20 років з 1980 по 2000
20 років з 2000 по 2020
А ти деБіл необучаємий....
В 1990-1995 році середня зарплата в Україні була 5 доларів/місяць
1995-2000 році середня зарплата в Україні піднялась з 5 в 1995 до 40 в 2000...

Про які суперзаробітки в ці періоди ти вякаєш? Як могли 5-40 доларів 1990-2000 років вплинути в позитивну сторону на пенсію?


ти ж волав недавно що рахують коефіцієнти до середньої зп. а тепер коли стало не вигідно згадав про абсолютні величини? ну ти й утирок.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.
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