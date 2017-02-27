Додано: Сер 24 чер, 2026 07:11

Hotab написав: я розібрався де який курс і успішно користуюсь валютообміном. я розібрався де який курс і успішно користуюсь валютообміном.

користуватися то ти користуєшся бо тобі пишуть продай/купи як на базарі, але з академічним смислом як читається і що означають записи EUR/USD та USD/EUR ти так і не розібрався.ти навіть не звернув уваги що банк пише 1,14 USD. що тільки доводить твоє не розуміння як правильно користуватися позначеннями крос курса та як правильно трактуються ці позначення крос курсів.а так да - з базару ще ніхто не пішов з порожніми руками якщо гроші є. тикнув по коміркам і поміняв. багато розуму не треба.і саме на це я тобі і вказав у відповіді - що коли в мене основна валюта бакси то ти не той крос вказуєш. хоча потім як побачив твій додаток то стало зрозуміло звідкіль ноги ростут - ти просто не розуміючи передирав інфу як зі шпори те що тобі банк написав. геть не включаючи власні мізки.ЗІякщо я тобі не можу пояснити то хоч чат жпт помучай. може він тобі пояснить що до чого.