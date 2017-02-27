BeneFuckTor написав:А підсумок такий. щоб правильний курс в банку писати, потрібно провести 3міт кола, 1 з математиком щоб виділити частини ділення та формулу перевердення курсу, і 2 задачі для сіньйора по 2 дні, перша на поправки, а друга на поправки ділення на ноль.
Доречі в приваті вірно пише
А щоб його зрозуміти, то навіть курсів тестерів недостатньо. Закінчується доба як стоїть біля прилавку не знає як купити черешню 😅 Але ж «тестер» не йде в Приват, мабуть куос не подобається 😅 А тут подобається, та не знає як застосувати: стоїть як лисичка перед глечиком, не може морду засунути ))
А є пруф «вважають нормою»? Здається головна проблема лише в тому, що «тестер» який позиціонує себе дотичним до фінансів за добу не зміг розібратись в таблиці курсів , поданій в незручному форматі. А винуваті в цьому ті, хто розібратись зумів 😅. Ба більше, тестеру дали в зручному для нього форматі. Але він вже з рейок зійти не зміг, розумової лабільності не вистачило : як спочатку не зрозумів, та і вирішив не розуміти до кінця 😅
ЗІ зайди в приват і подивися як там написано. може тоді дотулумкаєш. або в сенс бо там якраз EUR/USD. в норм банках правильно пишуть купля/продаж для вказаного крос курсу. хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно записано то мабуть і там не поймеш.
Світовий банк схвалив для України програму на $3,39 млрд для підтримки реформ У банку наголосили, що ця допомога супроводжується механізмами контролю та аудиту, щоб кошти надходили до визначених отримувачів.
Щодо першого траншу з "90 млрд" - всі сподіваються, що буде "на днях" але "чомусь" немає. І, підозрюю, флешмоб з польськими орденами не додав хороших перспектив з цього приводу.
Мабуть, саме те, що з допомогою ЄС абсолютно нічого незрозуміло, Світовий банк в чергове вирішив підстрахувати, але з вимогами і тотальним контролем. А МВФ дав стільки, щоб було чим провести майбутні виплати уряду фонду 😉
В таких умовах, здається мені, прийнято рішення тримати 45. Як поведе себе готівка в цих умовах буде залежати від вільної грн. З огляду на дії "контролюючих і перевіряючих" органів, бізнес уріжуть в можливостях. Уряди інших країн і міжнародні організації стараються урізати можливості мародерів. Може готівка далеко й не втіче. Але ситуація дуже хитка. В рівнянні багато невідомих...
На міжнародних фінансових ринках ситуація складається так, що пара Євро/долар США буде тяжіти десь в район 1,12, якщо переговори між США і Іраном будуть йти без ескалацій з боку Бібі. Якщо НБУ триматиме грн в діапазоні 44,5-45, то ойро за гримні буде самі розумієте де.
Питання способу висвітлення банком свого курсу лежить в полі їх відповідальності, не моєї. Замість флудити, то маєш право звернутись до них і повчити їх як треба. У тебе є питання до інформації щодо крос курсу купівлі євро за долари в банку Кредобанк , яку подав я тут ? Вона коректна? Вона відповідає дійсності (на час подачі)? На поточний момент крос курс , по якому Кредобанк продає євро за долари становить 1.1421. «Тестер» може продовжувати вважати , що це купівля долара за євро, а всі інші за бажанням можуть користуватись цим крос курсом для купівлі євро за долари.
хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно
Хто зробив цей запис і звідки ти знаєш «розумів » чи «не розумів» я його?
Питання способу висвітлення банком свого курсу лежить в полі їх відповідальності, не моєї. Замість флудити, то маєш право звернутись до них і повчити їх як треба. У тебе є питання до інформації щодо крос курсу купівлі євро за долари в банку Кредобанк , яку подав я тут ? Вона коректна? Вона відповідає дійсності (на час подачі)? На поточний момент крос курс , по якому Кредобанк продає євро за долари становить. «Тестер» може продовжувати вважати , що це купівля долара за євро, а всі інші за бажанням можуть користуватись цим крос курсом для купівлі євро за долари.
хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно
Хто зробив цей запис і звідки ти знаєш «розумів » чи «не розумів» я його?
те що ти написав про курс - то не правильна відповідь. твоя відповідь типу: - з якою швидкістю їдемо? - 20
Що неправильного у відповіді про курс? Що саме ти не зрозумів? Що не зрозуміло з одиницями вимірювання крос курсу, які я надав?
я питав про твої розрахунки.
Мої розрахунки - це пояснення тобі як я зрозумів те, що не зміг зрозуміти ти. Якщо це пояснення для тебе все одно складне і нічого тобі все одно не прояснило - disregard. Пояснення розраховане на середньостатистичну людину яка вчила дроби в школі. Проте я прийму, що ти не дотягуєш до середньостатистичного. Так що там про «1.14USD” ?? Хто зробив цей запис і що там відносно «розуміння/нерозуміння»?