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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12142121431214412145>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:46

tester3373

взагалі розумієш чому до цифр додають ще додаткову інфу?


Ти продовжуєш зараз пояснювати чому ти за добу не зміг зрозуміти що тобі написав банк. . Мені не цікаві твої розумові проблеми. Я не можу бути відповідальним за твій низький інтелект, який не дозволяє тобі розуміти інформацію, яку банк подає своїм клієнтам в незручному форматі.
Відносно крос курсу купівлі тобою євро за долари , який я тобі повідомив на твій запит, тобі вже все зрозуміло?


де ти вказав що то за цифри?


Так ці пояснення містяться в твоєму питанні. 😅

Чи ти забув що саме питав? Валютний ринок в контексті ДС


Я ж відчував , що не зрозумієш.
  Hotab написав:Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось,.


Ну не зрозумів і не зрозумів, не страшно. Ми всі різні, може тому «тестер» і є межею для айті.
Тоді залишається по колу питати одне і те ж . Що зробиш.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 чер, 2026 11:04, всього редагувалось 6 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:08

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...

Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці

У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили.
Жодних питань. Світла (оподаткована) частина моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.

Уклоняетесь, гражданин?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:14

anduzenko
Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:17

  Hotab написав:tester3373

взагалі розумієш чому до цифр додають ще додаткову інфу?


Ти продовжуєш зараз пояснювати чому ти за добу не зміг зрозуміти що тобі написав банк. . Мені не цікаві твої розумові проблеми. Я не можу бути відповідальним за твій низький інтелект, який не дозволяє тобі розуміти інформацію, яку банк подає своїм клієнтам в незручному форматі.
Відносно крос курсу купівлі тобою євро за долари , який я тобі повідомив на твій запит, тобі вже все зрозуміло?


де ти вказав що то за цифри?


Так ці пояснення містяться в твоєму питанні. 😅

Чи ти забув що саме питав? Валютний ринок в контексті ДС


Я ж відчував , що не зрозумієш.
  Hotab написав:Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось,.


Ну не зрозумів і не зрозумів, не страшно. Ми всі різні, може тому «тестер» і є межею для айті.
Тоді залишається по колу питати одне і те ж . Що зробиш.


все з тобою зрозуміло. твоє не розуміння що цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає прото вражає. злився ти а так щоки надував так надував. навіть скріни банку викладав. а коли виявилось що скріни банку фуфло то зразу і злився. навіть хоробрості визнати шо протупив немає. про таких як ти кажуть - гроші заробив а розуму не купив.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:28

tester3373
Ти отримав відповіді на всі питання, не відповівши на жодне моє, але тобі ніхто не може заборонити гордо повалити шахмати, насрати на дошку і відкланятись з виглядом переможця.
Вчись, бо так і залишишся недолугим, який плутається як тільки отримує інформацію в незвичному вигляді.


Цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає



Коли ти питаєш у міняли «по чім долар» він може відповісти просто «45». Не «45 гривень за долар». Бо в твоєму питанні є інформація «що 45?».
Якщо ти встигаєш забути що питав , то це ж лише проблема розумових здібностей твоїх.
Нічого пеняти на інших, коли ментальні проблеми у самого . Бо інші можуть взагалі припинити тобі відповідати , щоб потім дурачок не звинуватив що не так надали інфо.


Євра гарно валиться.

Зображення



Навіть Райф хоче її впихнути по 51.29.
В той час як оптова бере на себе 51.27
На Райф , який завжди перестраховується спредом, взагалі не схоже.

Тим часом Кредо встановив новий крос на продаж євро: 1.1399
«тестер» може далі не розуміти про що мова, це вже не дивує.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 13:10

  orest написав:На міжнародних фінансових ринках ситуація складається так, що пара Євро/долар США буде тяжіти десь в район 1,12, якщо переговори між США і Іраном будуть йти без ескалацій з боку Бібі.
Якщо НБУ триматиме грн в діапазоні 44,5-45, то ойро за гримні буде самі розумієте де.

Ось в районі 1.12 і почнемо перекидувати долар в ойро. Не раніше бо я памятаю ойро 1:1 і навіть нижче....
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:42

  smdtranz написав:moveton

почему сразу по максимальной?
просто когда одни платят 18%, а другие 0..5%, занимаясь одним и тем же, это не справедливо. и очевидно приедет к тому, что расходы будут у тех кто на общей системе, а прибыль у фопов. такой себе внутренний оффшор

Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті.
Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище.
  smdtranz написав:пусть будет налог на прибыль на общей системе те же 5% как на доход на фоп 3 группы, да и никто париться не будет, все равно сейчас его толком никто не платит по факту.

Якщо його ніхто не платить, яка вам різниця, буде він 5% чи ні?.. Все одно не заплатять.

  smdtranz написав:вся экономика занята тем, что через фопов в пределах лимита отбеливает бабки. куда это годится?

Ви, мабуть, здивуєтесь, але не вся. І це не має бути проблемою нормальних ФОПів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:46

  moveton написав:
  budivelnik написав:Тільки юрособа НЕ МОЖЕ поставити в затрати куплене в ФОПа на 2-гій групі....

Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет? Я думал, что на этом рядом упомянутый вывод прибыли и основан.

Якщо мова про фіктивний вивід прибутку, то для 2 групи це має бути товар. І цей товар теж має бути фіктивним.

  budivelnik написав:А от ФОП на 2гій групі ЗВИЧАЙНО що може купувати в юрособи, ба більше якщо він ЗДУРІ купить у ФІЗ особи то буде виступати податковим агентом і повинен буде сплатити 18% за дохід який отримала фізособа продавши ФОПу.
  moveton написав:Та ладно. Гугль свистит, что только "если он выплачивает доход физлицу за аренду недвижимости или за продажу/аренду транспорта". В остальных случаях физик сам свои налоги платит. И в это верится больше.

Вам віриться неправильно. Якщо ФОП платить фіз особі, що не є ФОПом, він має сплатити за неї податок.
Інша справа, що ФОП може сплатити не з рахунку ФОП, а з приватної картки, як одна фіз.особа іншій.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:50

  budivelnik написав:
  moveton написав:Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет?
Тобто для Вас купити дорожче на 20% ( бо витрати в ПДВ не поставиш) - це нормальний варіант для покупця?

А якщо ціна нижча на 30% ? :)
Це вже деталі.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Вам віриться неправильно. Якщо ФОП платить фіз особі, що не є ФОПом, він має сплатити за неї податок.

Пруф бы к этому ещё из кодексов или ещё каких нормативных документов. Или тут тоже религиозное "обязан потому, что мне кажется так правильным"? Так тоже можно. Просто хочется знать о какого рода обязанности речь.
moveton
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