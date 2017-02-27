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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12147121481214912150
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:36

  tester3373 написав:а то нічого що я наприклад питав чи зливати доллари маючи на увазі що в мене основна валюта доллар?

Ну навіщо ж так маніпулювати, коли це легко перевірити?
  tester3373 написав:хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?

Ви питали не про злив бакса, а про перехід по кросу - вам про крос і відповіли.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:37

  tester3373 написав:
  Hotab написав:Ба більше, міняє по цьому курсу долар на євро! :lol:


так додатки роблять шоб могли скупитися навіть ті в кого посвідка зі школи :mrgreen:

Так. Але тестер не справився 😅 Мабуть довідку не отримав. Очевидно він тестує не додатки, а бачки в санвузлах айті компаній 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:03

  fler написав:
  tester3373 написав:а то нічого що я наприклад питав чи зливати доллари маючи на увазі що в мене основна валюта доллар?

Ну навіщо ж так маніпулювати, коли це легко перевірити?
  tester3373 написав:хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?

Ви питали не про злив бакса, а про перехід по кросу - вам про крос і відповіли.


ще одна всезнайка. я питав про перехід з бакса у євро і дивився на ситуацію з точки зору коли основна валюта бакс. так як я з бакса виходити зібрався.
чи ви не знаєте шо кроса є два в залежності від того яка валюта основна?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:05

  Hotab написав:
  tester3373 написав:
  Hotab написав:Ба більше, міняє по цьому курсу долар на євро! :lol:


так додатки роблять шоб могли скупитися навіть ті в кого посвідка зі школи :mrgreen:

Так. Але тестер не справився 😅 Мабуть довідку не отримав. Очевидно він тестує не додатки, а бачки в санвузлах айті компаній 😅


у мене додаток в банках де правильно пишут кроси :wink:
а ото такий додаток як у вас видно писав з посвідкою. для тих хто на одній хвилі :mrgreen:

ЗІ
кстаті. добре шо флер процитувала. я не питав про цифру кроса. я питав де перейти по кросу :roll:
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Держстат оприлюднив дані про діяльність підприємств у 2025 році.

В Україні працювало майже 299 тисяч підприємств:
▪577 великих;
▪14,5 тис. середніх;
▪283,9 тис. малих, з яких 244,9 тис. — мікропідприємства.
Майже 95% усіх підприємств України — це малий і мікробізнес.

Загалом кількість підприємств за рік збільшилася на 13,4 тисячі.

Кількість зайнятих працівників становила 5,1 млн осіб.

Обсяг реалізованої продукції та послуг досяг 18,5 трлн грн, що на 18,2% більше, ніж у 2024 році.
Цікавою є структура реалізації:
▪35,7% — великі підприємства;
▪44,8% — середні;
▪19,5% — малі підприємства, у тому числі лише 6,4% — мікропідприємства.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Україна отримала 3,2 млрд євро від Європейського Союзу.
Це перший транш бюджетної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Ukraine Support Loan – це частина дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки, загальний обсяг - до 90 млрд євро.
У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро.
На щастя, дали хоч цю суму. А 5,9 млрд, призначених для закупівлі БПЛА, затримали. Пояснили відмову тим, що добре обізнані з схемами, на яких мародериться чи не половина коштів для безпілотників. Сказали, що закуплять самі по реальних цінах і передадуть БПЛА.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:23

  budivelnik написав:Чи є резон БІДНОМУ напрягатись ,якщо 3 млн з тих 10 млн йде субсидія в розмірі від 3000 грн...
Бо якщо ці 3 млн напряжуться... їм просто знімуть субсидію...

Таким чином НАДМІРНЕ оподаткування бідних створює умови коли їм працювати в рази менш вигідно ніж середнім і багатим....

Не бачу тут жодного протиріччя. Так, звісно, бідному працювати в рази менш вигідно, саме тому, що він бідний. Бо він за годину отримує мало, і це звісно менш вигідно . А не тому що в нього надмірне оподаткування. Навпаки, він ще й субсидію має.

А шоб з'явився резон напрягатись, може треба навпаки, ще й субсидію забрати?. Тут і резон з'явиться.

У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 26 чер, 2026 00:29, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:28

  moveton написав:[

Якщо ви не хочете розуміти, це ваше право. Ніхто вас не змусить і ніхто вам не допоможе :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 01:42

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Вважати, що брати чи не брати роль податкового агента, це на ваш вибір...

... абсолютно естественно, если в каком-то нормативном документе не сказано обратное. Только так законы и работают. В определении налогового агента я вижу только обратное: если ты юрик, который обязан заплатить налоги за физика, то ты налоговый агент. Тут без базара, это просто определение. А если не обязан? Кто решает, что обязан?

Де ви там побачили слово 'єслі'? :)
  sergey_sryvkin написав:Так ви прочитайте весь 170. Це про особливості оподаткування оренди, а не про податкових агентів.

Я читал. Одно другому не мешает. 170 про аренду. 170.1 - про агентов при таких операциях.

Ні, це не про агентів (не про те, треба чи не треба ставати чи не ставати агентом), а про особливості оренди. Зокрема про те, що агентом може бути не тільки юрик/фоп, але в деяких випадках і фізособа

И показательно, что эти пункты зачем-то выписаны явно. Зачем бы, если оно по умолчанию?

Ось за цим що вище
Ладно, замнём оффтопик для ясности. Всё равно, судя по нагугленному, покупка юриком у физика чего-то кроме автомобилей и недвижимости почти никому не интересна.

Це має значення не в зв'язку з авто чи нерухомістю.
А з тим, що ваші, як фопа/юрика закупівлі у іншого фопа можуть бути додатково оподатковані пдфо, якщо у вас нема документів що він фоп, і що закупка відповідає його задекларованій діяльності.

Тобто це підстава для податкової пресанути на бабки
sergey_sryvkin
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