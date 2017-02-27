Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:10

sergey_sryvkin написав: У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився

В мене все базується на тому , що людині треба давати вудку а не підсажувати на рибку....Всі люди різні...Є сильніші, є слабішіІ якщо на Олімпіаді ранжувати на старті і слабших ставити в гірші умови... то що вийде?Саме тому всі мої пропозиції полягають в тому , що для стабільного руху вперед- треба БІЛЬШІЙ кількості людей дати можливість УТРИМУВАТИ СЕБЕ САМОСТІЙНО...А збираючи податки в одних бідних , щоб частину повернути ще більш бідним, але при цьому не збирати їх в багатих - це маразм , який все одно не зробить багатих щасливими, бо в тій самій Домінікані-багаті живуть за колючим дротом, і стараються за межі цього дроту не виходити...ПСВсе таки пояснітьЧому людина яка з зарплати у 15 000 платить 8 000гірша від людини яказ доходу в 100 000 - платить тих самих 8 000Якось дивнонавіщо давати такі великі перференції сильній/розумній/успішній... і так гробити простого...?І як людина з зарплатою в 15000 і податкаами 8000, може конкурувати з людиною 100000і податками 8000..Тільки не треба заявок що вона дурна....Гітлер загнав багатих євреїв в концтабір з заявкою що вони не тої раси...А ви будете заганяти бідних в економічний концтабір з заявкою що вони не те айкью мають?