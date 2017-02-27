|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2026 19:57
Україна отримала 3,2 млрд євро від Європейського Союзу.
Це перший транш бюджетної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Ukraine Support Loan – це частина дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки, загальний обсяг - до 90 млрд євро.
У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро.
На щастя, дали хоч цю суму. А 5,9 млрд, призначених для закупівлі БПЛА, затримали. Пояснили відмову тим, що добре обізнані з схемами, на яких мародериться чи не половина коштів для безпілотників. Сказали, що закуплять самі по реальних цінах і передадуть БПЛА.
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4149
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 7459 раз.
- Подякували: 7048 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
25
1
23
Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:23
budivelnik написав:
Чи є резон БІДНОМУ напрягатись ,якщо 3 млн з тих 10 млн йде субсидія в розмірі від 3000 грн...
Бо якщо ці 3 млн напряжуться... їм просто знімуть субсидію...
Таким чином НАДМІРНЕ оподаткування бідних створює умови коли їм працювати в рази менш вигідно ніж середнім і багатим....
Не бачу тут жодного протиріччя. Так, звісно, бідному працювати в рази менш вигідно, саме тому, що він бідний. Бо він за годину отримує мало, і це звісно менш вигідно . А не тому що в нього надмірне оподаткування. Навпаки, він ще й субсидію має.
А шоб з'явився резон напрягатись, може треба навпаки, ще й субсидію забрати?. Тут і резон з'явиться.
У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin
в П'ят 26 чер, 2026 00:29, всього редагувалось 1 раз.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2401
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:28
moveton написав:
[
Якщо ви не хочете розуміти, це ваше право. Ніхто вас не змусить і ніхто вам не допоможе
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2401
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 чер, 2026 01:42
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Вважати, що брати чи не брати роль податкового агента, це на ваш вибір...
... абсолютно естественно, если в каком-то нормативном документе не сказано обратное. Только так законы и работают. В определении налогового агента я вижу только обратное: если ты юрик, который обязан заплатить налоги за физика, то ты налоговый агент. Тут без базара, это просто определение. А если не обязан? Кто решает, что обязан?
Де ви там побачили слово 'єслі'?
sergey_sryvkin написав:
Так ви прочитайте весь 170. Це про особливості оподаткування оренди, а не про податкових агентів.
Я читал. Одно другому не мешает. 170 про аренду. 170.1 - про агентов при таких операциях.
Ні, це не про агентів (не про те, треба чи не треба ставати чи не ставати агентом), а про особливості оренди. Зокрема про те, що агентом може бути не тільки юрик/фоп, але в деяких випадках і фізособа
И показательно, что эти пункты зачем-то выписаны явно. Зачем бы, если оно по умолчанию?
Ось за цим що вище
Ладно, замнём оффтопик для ясности. Всё равно, судя по нагугленному, покупка юриком у физика чего-то кроме автомобилей и недвижимости почти никому не интересна.
Це має значення не в зв'язку з авто чи нерухомістю.
А з тим, що ваші, як фопа/юрика закупівлі у іншого фопа можуть бути додатково оподатковані пдфо, якщо у вас нема документів що він фоп, і що закупка відповідає його задекларованій діяльності.
Тобто це підстава для податкової пресанути на бабки
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2401
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:10
sergey_sryvkin написав:
У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився
В мене все базується на тому , що людині треба давати вудку а не підсажувати на рибку....
Всі люди різні...
Є сильніші, є слабіші
І якщо на Олімпіаді ранжувати на старті і слабших ставити в гірші умови... то що вийде?
Саме тому всі мої пропозиції полягають в тому , що для стабільного руху вперед- треба БІЛЬШІЙ кількості людей дати можливість УТРИМУВАТИ СЕБЕ САМОСТІЙНО...
А збираючи податки в одних бідних , щоб частину повернути ще більш бідним, але при цьому не збирати їх в багатих - це маразм , який все одно не зробить багатих щасливими, бо в тій самій Домінікані-багаті живуть за колючим дротом, і стараються за межі цього дроту не виходити...
ПС
Все таки поясніть
Чому людина яка з зарплати у 15 000 платить 8 000
гірша від людини яка
з доходу в 100 000 - платить тих самих 8 000
Якось дивно
навіщо давати такі великі перференції сильній/розумній/успішній... і так гробити простого...?
І як людина з зарплатою в 15000 і податкаами 8000, може конкурувати з людиною 100000і податками 8000..
Тільки не треба заявок що вона дурна....
Гітлер загнав багатих євреїв в концтабір з заявкою що вони не тої раси...
А ви будете заганяти бідних в економічний концтабір з заявкою що вони не те айкью мають?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29318
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 3072 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:52
разница в том, что сотрудник не платит налогов вообще.
ФОП берет деньги и своими руками отправляет их в бюджет.
А работник получает зп на карту в размере х грн и ему плевать, сколько там и куда ушло. его не волнуют налоги, их размер и так далее, он не чувствует, что заработал 40 тысяч, а получил 20, потому что налоги и взносы.
чтобы больше людей смогли себя прокормить, выход один — развивать образование и поднимать ВВП. как вы собираетесь перераспределять 3-5 тыс долларов в год на человека так, чтобы доход на человека был хот б 1000 баксов, я не понимаю. ну будут и ФОП и его сотрудники платить одинаковый налог, по итогу оба в сумме заплатят столько же и получат чистыми столько же, там только в бухгалтерии будут другие цифры. грязная зп сотрудника станет ниже и получит он те же 20тыс, а фоп получит больше и после больших налогов получит свои 100, к примеру.
зп на руки чистыми регулирует рынок, а не налоги.
больше бизнеса и инвестиций, больше конкуренция за сотрудников и растет зарплата. ну и больше ввп и тд.
пока в школе на предмете «экономика» 2 года или 1 раз в неделю изучают всякую билиберду и не изучают, как работает экономика и как зарабатывать деньги и распоряжаться ими, мы будем иметь миллионы тех, кто не может себя прокормить, как не меняй налоги.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:03
budivelnik написав: sergey_sryvkin написав:
У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився
В мене все базується на тому , що людині треба давати вудку а не підсажувати на рибку....
ПС
Все таки поясніть
Чому людина яка з зарплати у 15 000 платить 8 000
гірша від людини яка
з доходу в 100 000 - платить тих самих 8 000
Якось дивно
навіщо давати такі великі перференції сильній/розумній/успішній... і так гробити простого...?
І як людина з зарплатою в 15000 і податкаами 8000, може конкурувати з людиною 100000і податками 8000..
Може тому, що податок з людини встановлено 8000?
Чому людина з зарплатою 15к платить за оформлення загранпаспорту стільки ж, скільки й людина з зарплатою 100к?
А преференції, у вигляді субсидії, яку ви згадали, як раз вже надано, і як раз бідним.
Ніхто не давав людині преференцій від народження. Чому одна вийшла на зарплату 15к, а інша на 100к - це хіба питання оподаткування?..
Чому друга вийшла на 100к навіть без наданої "вудки", а перша не вийшла навіть із наданою субсидією?
"вудку" надано всім - заробляйте 100к, і будете платити всього 8000.
Хтось скористався і заробляє, а хтось як став на 15к, так і залишився.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2401
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36714
|39463503
|
Вів 23 чер, 2026 12:05
rjkz
|
|2232
|13915037
|
|
|7978
|24066907
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|