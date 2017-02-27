Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:55

budivelnik написав: Ви все одно не хочете розуміти...

1 У нас ВІДСУТНІЙ єдиний внесок не залежно від зарплати...

Ви все одно не хочете розуміти...1 У нас ВІДСУТНІЙ єдиний внесок не залежно від зарплати...

budivelnik написав: Тому

Той хто працює на ЗАГАЛЬНІЙ системі ( в 2021 році їх було 10 млн з 12 млн працюючих) - той сплачує ПДВ+ПДФО+ЄСВ+Військовий

Той хто працює на спрощеній системі сплачує або ПДФО+ЄСВ з мінімалки

або ПДВ+3% від обороту+1% Військовий

або 5% від обороту+1% військовий...

ТомуТой хто працює на ЗАГАЛЬНІЙ системі ( в 2021 році їх було 10 млн з 12 млн працюючих) - той сплачує ПДВ+ПДФО+ЄСВ+ВійськовийТой хто працює на спрощеній системі сплачує або ПДФО+ЄСВ з мінімалкиабо ПДВ+3% від обороту+1% Військовийабо 5% від обороту+1% військовий...

budivelnik написав: ЧОМУ перференції створені для тих яких ви називаєте РОЗУМНИМИ ? В чому виграш Держави і виграш тих хто ОБСЛУГОВУЄ життя цих розумних?

ЧОМУ перференції створені для тих яких ви називаєте РОЗУМНИМИ ? В чому виграш Держави і виграш тих хто ОБСЛУГОВУЄ життя цих розумних?

budivelnik написав: 2 Давайте згадаємо до чого привели колгоспи і чому те що Ви пропонуєте залишити це є

2 Давайте згадаємо до чого привели колгоспи і чому те що Ви пропонуєте залишити це є

budivelnik написав: Якщо людина РОЗУМІЄ що жити буде так як працює і ніхто їй не допоможе, тоді кількість субсидій в країні зменшиться БІЛЬШЕ ніж втрата від зменшення оподаткування найбідніших. Якщо людина РОЗУМІЄ що жити буде так як працює і ніхто їй не допоможе, тоді кількість субсидій в країні зменшиться БІЛЬШЕ ніж втрата від зменшення оподаткування найбідніших.

Ви теж не хочетеЦе не я сказав, що у нас присутній єдиний внесок. Це ви спитали, "чому фоп та найманець з різними ЗП платить кожен по 8000"? Я зробив припущення, що так задумано, збирати не менше ніж 8000 з носа.Не зовсім так. ПДВ все ж таки сплачує власник бізнесу. Що тілько КОСВЕННО впливає на розмір ЗП найманця. Якщо бізнес успішний, то й ЗП велика, з ПДВ чи без.Не треба робити найманця більш стражденним, бо він типу платить ще й ПДВ.По факту невідомо, чи той ПДВ взагалі кимось платиться, зазвичай є купа технологій для його мінімізації, а податкова може слідкувати за сплатою мінімально очікуваного рівня.Той хто на спрощеній, сплачує ЄП + ЄСВ (не обов'язково з мінімалки, яку умовну ЗП себе встановить, стільки й сплачує. Має право) + ВЗ.ЄП - зазвичай 20% (з мінімалки), ПДФО - 18%. Величини одного порядку.Плюс також не є аксіомою, що ФОП заробляє купу грошей. Бо у вас як платник ПДВ - то бідний та стражденний, а як ФОП - то багатий і халявщик. Навіть якщо це фіктивний ФОП, через який платник ПДВ щось там мінімізує - то це тільки підкреслює, що бабло тут саме в платника ПДВ генерується.Як на мене, у вас тут із ніг на голову.Преференції створені для всіх однакові. А потім хтось стає дурним та бідним, хтось багатим та розумним.У вас виходить, начебто люди СПОЧАТКУ діляться на бідних та багатих, а ПОТІМ хтось створює для багатих окремо преференції.Та ні, омари коштують для всіх однаково, цінник в магазині один для всіх. Просто хтось на них може заробити, а хтось ні.Я нічого не пропоную, не приписуйте мені того, чого немаЯ лише коментую вашу оцінку ситуації.Ви кажете що бідних треба фінансово мотивувати, а багатих фінансово пресувати.Не знаю, може й треба, я не спеціаліст з оцінки економіки. Але це ВЗАГАЛІ НЕ ОЧЕВИДНО.Більш вірогідно, що мотивація бідних не призведе ні до чого, вони як не хотіли працювати так і не захочуть. А пресування "багатих" відіб'є в них бажання працювати теж. Це дискусійне питання.Вибачте, а що ВИ пропонуєте, я так і не зрозумів. Забагато тексту...Напишіть тезисно по пунктахЗабрати в усіх субсидії і зменшити оподаткування для бідних (причому на меншу суму)?Більшість отримувачів субсидії - це пенси, вони просто втратять на рівному місці.Зменшення оподаткування для бідних - створить нерівні умови на ринку праці, і у підсумку нічого не дасть. В якийсь момент у бідного стане вибір, залишитись на своїй льготній мінімалці, чи заробляти трохи більше і платити податків помітно більше, і далеко не кожен захоче цю межу перетнути.Не бачу сенсу.