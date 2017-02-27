Начебто саме так жили сторіччями покоління англійських аристократів.
Ви бачили серіал Downtone Abbey?
Дохід з капіталу вже давно ніякий не дохід, він навіть інфляції не покриває.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2026 17:08
Начебто саме так жили сторіччями покоління англійських аристократів.
Ви бачили серіал Downtone Abbey?
Дохід з капіталу вже давно ніякий не дохід, він навіть інфляції не покриває.
Додано: Пон 29 чер, 2026 17:10
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