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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12149121501215112152
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:08

  budivelnik написав:Але ситуація коли рантьє живе за дохід з капіталу і цей дохід оподатковується в 2-4 рази менше ніж дохід з зарплати -як на мене шлях в прірву.

Начебто саме так жили сторіччями покоління англійських аристократів.
Ви бачили серіал Downtone Abbey? :)
Дохід з капіталу вже давно ніякий не дохід, він навіть інфляції не покриває.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:10

  orest написав:П.С. Іран та США вже дві ночі обмінюються ударами. Має вплинути завтра на курс ойро/бакс на міжнародних ринках (виглядало на те, що міг статися відскок, але тепер впевненості менше).

То чи очікуєте ще помітного здешевлення ойро?..
sergey_sryvkin
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