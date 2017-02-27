То чи очікуєте ще помітного здешевлення ойро?..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2026 17:10
Додано: Пон 29 чер, 2026 19:52
насправді не знаю як кому, а мені було цікаво прочитати всі дискусії за останні дні. І багато в чому згоден зокрема і з Вашими думками. Але от стало цікаво, раз Ви згадали, що нещодавно отримали пенсію - чи достатній її розмір зараз вам для прожиття? Ну тобто, як я розумію за 43 роки стажу і відповідно сплати всіх податків хоча б 300 доларів отримали від держави? Бо якщо ні, то це все одно навіть при виході на пенсію пртрібно ще мати якийсь додатковий дохід, щоб не впасти в злидні коли залишиться одна пенсія...
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:47
1 Я ЗА переведення на систему СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВСІХ працівників в Україні
2 Для найнятих працівників які отримують менше середнього по Україні базою нарахування цього податку є мінімальна зарплата
3 Для найманих працівників в яких зарплата вища від мінімалки , а також підприємців базою нарахування має бути СЕРЕДНЯ( а не мінімальна по Україні)
4 Для отримувачів пасивного доходу , в залежності від розміру доходу ( якщо дохід не вищий доходу працівників описаних в пункті 2 - значить базою оподаткування є 43 від мінімалки , якщо дохід вищий то так як описано для працівнів в пункті 3
І не треба мені приписувати те чого я не писав, і розповідати азбучні істини. Я 30 років працюючи використовував як загальні так і єдину системи оподаткування+ дуже нервувався коли бачив, як моїх 100 000 доларів вкладених в бізнес, після того як дали прибуток в 30000 я зобовязаний був з них віддати 43%
а тих самих 100 000 на депо в мої часи взагалі не оподатковувались
І останнє
Ви погоджуєтесь з Європейською системою оподаткування де
До якоїсь величини -податки відсутні
Від цієї величини до 2(3)* цю величину - податки скажімо доступні
Якщо вище - податки вже безБожні...
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Від Держави отримав 90 доларів пенсії..
Але те що вона буде такою -було зрозуміло і прогнозовано за 20 років ДО виходу на пенсію , тому було збудоване комерційне приміщення , яке зараз дає 1000 оренди , а тому в мене ні питань до Держави ні проблем в житті..
ПС
я міг мати державну пенсію як мінімум в 1,5-2 рази вище, але на жаль не маю доступу до фінансових документів за часи моєї служби в радянських збройних силах в Німеччині( якраз під час розвалу совка, мої зарплати дуже сильно могли б підняти середній коефіцієнт)
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Якщо при цьому пенсіонерів буде зігнано в концтабір на ленінградську пайку під час блокади , а вчителі з лікарями будуть перед тим як вийти на зміну мінятись трусами - то напевно там де фопи по 200 000 і 8 000 податків-там краще..
От тільки знайдіть мені країну в якій податки до ВВП становлять 4%, або розмір Бюджету становить 4% від ВВП
Тоді й поговоримо
Додано: Вів 30 чер, 2026 10:38
Додано: Вів 30 чер, 2026 15:42
якщо комусь хочеться мати стійку валюту-нехай пояснить чому зменшується кількість найманих..
Моя версія - найбільше оподаткування в порівнянні з іншими варіантами створює умов для того щоб втікати з офіційного ринку...
Інші напевно мають свої версії( мало недостатньо розумних і багато розумних...)
рік____всього офіційно ____з них найманих
2021_____12 817 000___________11 700 000
2022_____12 082 000___________11 096 000
2023_____11 421 000
2024_____11 312 000
2025_____10 967 000___________10 414 000
2026______9 498 000
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