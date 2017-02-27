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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 17:19
budivelnik написав: sergey_sryvkin написав:
Зрозуміло. Тобто ви просто проти існування спрощеної системи та єдиного податку.
1 Я ЗА переведення на систему СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВСІХ працівників в Україні
Тоді вона не буде спрощеною, буде загальною.
budivelnik написав:
2 Для найнятих працівників які отримують менше середнього по Україні базою нарахування цього податку є мінімальна зарплата
3 Для найманих працівників в яких зарплата вища від мінімалки , а також підприємців базою нарахування має бути СЕРЕДНЯ( а не мінімальна по Україні)
4 Для отримувачів пасивного доходу , в залежності від розміру доходу ( якщо дохід не вищий доходу працівників описаних в пункті 2 - значить базою оподаткування є 43 від мінімалки , якщо дохід вищий то так як описано для працівнів в пункті 3
"Середня" - це не точна та маніпулятивна величина. Наразі для найманих працівників базою є своя власна зарплата, не бачу в цьому жодних протиріч.
А щодо оподаткування пасивного доходу - я взагалі не розумію, яким боком до нього держава. Якщо оподаткування доходів від господарської чи трудової діяльності має на увазі, що ця діяльність відбувається в умовах, з дозволу, під захистом та за сприяння держави, то пасивний дохід взагалі держави не стосується. Якщо банк заробляє гроші з коштів на депозитах, то оподаткованою має бути діяльність банку, а відсотки по депозиту це вже витрати банку, а для власників - гроші, з яких вже сплачено податки (банком). Те саме з ОВДП та ін.
budivelnik написав:
І останнє
Ви погоджуєтесь з Європейською системою оподаткування де
До якоїсь величини -податки відсутні
Від цієї величини до 2(3)* цю величину - податки скажімо доступні
Якщо вище - податки вже безБожні...
Та мені байдуже, я про неї знаю небагато. Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 30 чер, 2026 17:30
Миша-клиент написав:
"budivelnik" днями напролет крутится в валютной ветке, обсуждая В НЕЙ (?!) налоги, пенсии, социальную (НЕ)справедливость и пр., строчит "простыни", даже просматривать которые (не то что вчитываться и вникать в смысл написанного) - нет ни сил, ни времени.
У меня не выходит из головы мысль: "а что и когда Вы строите?" (изучать "подноготную" кто где и чего, которая периодически здесь вылезает по тому или иному участнику форума - тоже нет ни сил, ни времени, сорри)...
Вопрос - риторический, к модераторам: ДС позволял оффтоп - сугубо по выходным; валютная ветка - перестала отвечать своему названию
: (
бо дуже мало хто пише про курси
таке враження, що більшості й не цікаво...
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Додано: Вів 30 чер, 2026 17:51
до речі, валютні інтервенції минулого тижня знову були близько до рекорду - 1 319 млн дол. але не зважаючи на це долар вище 45,0 не сходив, тиждень взагалі завершил на 44,80. а євро був дест близько рівня 51,0
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Додано: Вів 30 чер, 2026 18:18
sergey_sryvkin написав:
"Середня" - це не точна та маніпулятивна величина.
Якщо це єдине зауваження-то замініть його на 3*мінімальна і це з певною точністю буде відповідати сьогоднішній середній.
sergey_sryvkin написав:
А щодо оподаткування пасивного доходу - я взагалі не розумію, яким боком до нього держава
Яким чином Держава до того що селянин копає на своєму городі?
Чи до того що влапсник житла здає в оренду свою нерухомість?
Але тоді Держава повинна взагалі відмовитись від оподаткування ОРЕНДИ будь чого бо є власник який отримує дохід і орендар..
До чого це приведе - пояснити?
У власника заводу виявляться неоподатковані доходи (внаслідок захмарної оренди) а в тих хто цей завод ОРЕНДУЄ періоддично буде зникати навіть зарплата... Так за це сяде в буцегарню( якщо знайдуть) якийсь зіц директор цього підприємства....
Тому
Все що називається ВВП - має бути ОПОДАТКОВАНО.
Так як ОРЕНДА чи будь які інші доходи-це складова ВВП -значит вона повинна бути оподаткована як і доходи від праці, чи пасивні доходи від капіталу.
Тепер про Вашу фантазію про 20 млн ФОПІВ..
першу половину я пояснив
Але є й друга половина, коли можна ВІДМОВИТИСЬ від податків УСІМ...
Просто всі стануть ФОПАМи і вчитель і директор школи ( ФОП власник приміщення) і Двірник (ФОП клініггу) і пожежник з поліціянтом(фоп по охороні безпеки) і всі ФОПИ будуть отримувати один від одного послуги і сплачувати згідно виставлених рахунків.
Як Вам перспектива? Уявляєте, будинок де 10 айтішників і ОДИН двірник.... Чогось мені здається що вартість роботи цього двірника для айтішників буде точно вище ніж він сьогодні отримує півтора мінімалки+подаки в 43% від цієї мінімалки..
А ще потрібен ФОП наглядач за чистотою з правом виписування штрафі(це буде називатись рахунок) який буде йти двірнику щоб прибрати.
sergey_sryvkin написав:
Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас
Не змішуйте те що змішувати не можна...
Якщо в нас 6000 доларів ВВП на душу , а в Німеччині 30 000 доларів ВВП на душу-то не треба брати німецькі ставки в АБСОЛЮТНИХ цифрах..
Треба брати у ВІДНОСНИХ
Тоді ставки податків будуть виглядати якось такдохід менше 20%
від середнього(до 1200 доларів/рік)-податки нуль,на пенсію в 70від 20% до 40%
від (1200-2400 рік)-все що вище 20% - податок 20%, пенсія в 68від 40% до 80%
(2400-4800) - все що вище 40% - податок 30%, пенсія 65від 80 до 160
(4800-9600 рік) все що вище 4800 - податок 40%дохід вище 9600
- податок 50% від того що вище 9600...
В дохід включається все, цифри і діапазони -для прикладу і можуть (повинні бути обраховані щоб збалансувати як пенсійний так і загальний бюджети)
Тому ще раз попрошу..
Не тягніть ковдру на себе, особливо коли тягнете її з тих від кого залежить Ваше комфортнен проживання...
ППС
для прикладу
той хто отримає 2400-сплатить 20% з 1200 що дорівнює 240 це до 10% доходу
той хто отримає 4800 - сплатить 240+720=960 _____це до 20%
то хто отримає 9600 - сплатить 960 +1920=2880____ це до 30%
той хто отримає наприклад 49 600 - сплатить 2880+20000=22880 це до 46%
Як на мене дуже лояльна шкала доходів.... І відсотки до написані тому що пораховані для максимальної суми в діапазоні, якщо до максимума не дійшли то відсотки будуть трошки меншими
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Додано: Вів 30 чер, 2026 21:16
ЄС квоти
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Додано: Сер 01 лип, 2026 15:46
курс падає - в ефірі тиша...
на 44 повернемось?
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Додано: Сер 01 лип, 2026 18:17
budivelnik написав:
Яким чином Держава до того що селянин копає на своєму городі?
Чи до того що власник житла здає в оренду свою нерухомість?
По городу - ніяким. Хай селянин копає, що хоче. Там навіть гроші не фігурують.
По оренді - оренда це не пасивний дохід, це діяльність. Ви утримуєте об'єкт оренди, шукаєте клієнтів, коригуєте ціни або сидите без орендарів.. це надання послуг.
А держава захищає ваш об'єкт, землю, інфраструктуру і т. п.
Так можна й сказати, що й бути Смілянським чи Лєщєнко - це пасивний дохід. Сиди собі, отримуй ЗП, не роби нічого...
budivelnik написав:
Просто всі стануть ФОПАМи
"просто"... поржав
Чого ж досі не стали?..
budivelnik написав:
і вчитель і директор школи ( ФОП власник приміщення) і Двірник (ФОП клініггу) і пожежник з поліціянтом(фоп по охороні безпеки) і всі ФОПИ будуть отримувати один від одного послуги і сплачувати згідно виставлених рахунків.
Як Вам перспектива?
І всі ці перераховані перестануть отримувати зарплати з бюджету?..
Перспектива просто чудова. Хозрасчьот і самофінансірованіє (с)
Взагалі, якщо всі стануть реальними ФОПами/підприємцями, можна буде констатувати факт, що ціль по мотивації населення до роботи досягнуто, і спрощена система більше не потрібна.
budivelnik написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас
Не змішуйте те що змішувати не можна...
Якщо в нас 6000 доларів ВВП на душу , а в Німеччині 30 000 доларів ВВП на душу-то не треба брати німецькі ставки в АБСОЛЮТНИХ цифрах..
Ну тоді і вам не треба брати німецький підхід до оподаткування. Бо платити 63% з 30000, і мати на руки 11100 набагато приємніше, ніж мати 6000 навіть взагалі без податків.
budivelnik написав:
Тому ще раз попрошу..
Не тягніть ковдру на себе, особливо коли тягнете її з тих від кого залежить Ваше комфортнен проживання...
Я нічого не тягну. Просто коментую ваші оцінки. Погляд з іншого боку, так би мовити
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Додано: Сер 01 лип, 2026 18:43
sergey_sryvkin написав:
Чого ж досі не стали?..
яка різниця як ви назвете людину?
До закону про кооперацію -було спекулянт
Після закону - стало кооператор..
За перше садили років на 20..
Тому ще раз
Мені набридло переливати з пустого в порожнє.
Державу будувати ВАМ. і нести відповідальність ( в тому числі і паршивим життям) - також Вам..
Чим швидше зрозумієте що краще жити по правилам які відповідають інтересам більшості
тим швидше паршиве життя зникне (разом з бажанням емігрувати)
Просто зараз у вас в голові фантазії про те що десь добре...
Повірте-це фантазії.
І те що фінансово може стати краще- не скомпенсовує другорядність вашу і ваших дітей, яку отримаєте десь..
І про ковдру
Будь-який дурень задасть стільки запитань що й сто мудреців не дадуть на них відповідей...
Не подобається те що я пропоную - пропонуйте своє, а критикувати ЧУЖУ фантазію-це просто даром витрачати час.
А от взяти з чужої фантазійної пропозиції раціональне зерно і почати його розвавати -це якраз варіант який перетворює фантазії в дійсність...
Ловіть чергову фантазію
Кожна людина отримує два рахунки ( транзитний і основний)
Всі кошти які приходять на транзитний рахунок можуть бути використані тільки в один спосіб
а - частина згідно вище описаного варіанту оподаткування-в бюджет (20-30-40-50% з кожного діапазону)
б - те що залишилось на персональний рахунок, який можна використовувати як хочеш і тільки з нього можна знімати готівку)
Сума яка виплачена на транзитний рахунок , по факту платіжки йде в затрати тому хто її провів фоп/юрособа( нікого не цікавить чому й куди і за що).
Для багатодітних сімей , батько/мати(той хто отримує максимальний дохід, або оба якщо дітей кілька), мають право отримувати свої доходи не тільки на свій рахунок а й на рахунок дітей ( це відразу зменшить оподаткування, бо з верхньої шкали , гроші підуть в нижню шкалу дитині, чим більше дітей тим менше буде податків і буде своєрідною субсидією за дитину).
Всі гроші які бігають і не виходять на транзитні рахунки- можуть ніде не оподатковуватись за виключенням акцизів ( які відразу знімаються у виробника)
Всі доходи не залежно від виду діяльності нараховуються на транзитний рахунок ( і здача в оренду і відсотки від акцій і заробітна плата і так далі) і оопдатковуються згідно описаного вище... На крайняк раз в рік , може пройти оптимізація, тобто виводиться середнє за рік помісчно , множиться на 12 місяців і порівнюється з оплаченим, там або повертають... а доплачувати не вийде бо відразу гроші йдуть на персональний тільки після повної сплати податків з місячної суми
Вас таке б влаштувало?
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Додано: Сер 01 лип, 2026 19:24
Slon_Nosov написав:
курс падає - в ефірі тиша...
на 44 повернемось?
так де падає? припав, точніше НБУ вронив
до 44,6
на кінець місяца. сьогодні вже 44,88
. а євро - через крос-курс. 51,1
, тобто 1.14
.
вже казав схоже вийшли на рівень долара 45
, а євро - через крос - було 1,155
- було 52
, зараз 1,14
- євро 51
. вище 45 долар поки не пускають - напевне політика.
в 3 кварталі може знизять курс долару, якщо буде збільшення надходження валюти й воно не перекриється збільшенням імпорту.. а може й не знизять. судячи з рівня дефіциту торгового балансу, реальний курс - це 50
, не менше - але це таке, вільне припущення...
гривень в банківський системі - близько 950
ярдів грн, це доволі багато, незважаючи що щоденні валютні інтервенції не менше 200
млн дол
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Додано: Сер 01 лип, 2026 21:11
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
Просто всі стануть ФОПАМи
"просто"... поржав
Чого ж досі не стали?..
Напевно вчителі не хочуть світити чорні доходи з репетиторства?
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