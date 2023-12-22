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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12160121611216212163>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab писал(а):вояка потрібен державі і платнику податків? Потрібен

Вояка потрібен останні 12 рочків)))
з 91-го вояка не був потрібен. та отримував копійки...
Правда? Тому або хрестик, або труси.
По друге - всі вояками не підуть. бо нікому тоді буде спонсорувати той "атракціон щедрості" від держави... Ой... Від пересічних. Вірно? Так само не потрібні 25 млн суддів, ментів та всіх інших. Місця - обмежені. Комусь потрібно працювати і в МАКу, і будинки для тих самих вояк будувати... Не працює воно так, пане.
dimo_0n
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:35

vitaxa2006 казахи ввели 20 тис. тенге і живуть...

Изображение

будуть і наші жити. Ще достатньо "героїв" в пантеоні щоб нові купюри друкувати.
Изображение
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:52

dimo_0n
Вояка потрібен останні 12 рочків)))
з 91-го вояка не був потрібен. та отримував копійки...
Правда? Тому або хрестик, або труси.


Все в порядку з трусАми. Вояка отримував копійки завжди , і зараз теж (відповідно до виконуваних ним завдань і ризиків). Пруф - відсутність черги виконувати ці завдання.
Але ж ви кажете що не треба і цього давати (квартиру), бо несправедливо начебто.

По друге - всі вояками не підуть.


По перше до «всі» дуже далеко, бо скільки ту армію скорочували кратно, а все одно не було і на ту кількість бажаючих на контракт.
По друге це самобалансована система . Буде великий попит , можна було б підняти вимоги, підняти якість. А зараз якість «всі хто хоче і може».
Hotab
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 13:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі писал(а):2. забили великий болт і роками нічого не платять. Серед них є 2 підкатегорії: дуже розумні, які пропонують "подати на них в суд, а вони доведуть, що послуги надані неналежної якості" і алкаші, яким просто все до лампочки.

Отакі дюже розумні потім по результатам суду просто платять, але нажаль з великими затримками
Faceless
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:43

  tester3373 писал(а):
  budivelnik писал(а):яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник
який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..
Жлоб - може бути
самозакоханий павич - також може бути..
Але не меценат...
от нащо ви з себе дурника корчите і починаєте пересмикувати?
ви що знімете шляпу перед тим в кого офіційна зп 150К з усіма наслідками у вигляді офіційних податків?
так якщо ніхто спасибі не скаже за те що ти наповнюєш бюджет - то нащо паритися?
Навіщо мені перед дурнем когось корчити?
За останні 5 років я заплатив в Бюдет близько 3 млн грн і ще близько 1,5 млн задонатив в ЗСУ....
Тому
Я знаю ради чого ПАРЮСЬ
А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Налоги ж наверно чисто от всей щедрости души платились а не по норме закона(о торговле бухлом и куревом)???
барабашов
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:59

  sergey_sryvkin писал(а):
  budivelnik писал(а):Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує.
Нічого подібного. Все навпаки. Схоже, вихід на пенсію змінив ваш світогляд :-D
1 З якого будуна такий висновок?
2 Бідний стоїть в черзі цілий день за довідкою , а багатий хоче щоб він коли йому потрібно тоді й прийшов... за такою ж довідкою
Отже для багатого треба щоб було більше місць видачі довідок, а місця фінансуються з бюджету

  sergey_sryvkin писал(а):
  budivelnik писал(а):Простий приклад
Скільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони. Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ
Не знаю, я не ходив. Як на мене той футбол це розвага для люмпена як раз...
А щодо понтів - більшість багатих людей, яких я знав, ходили в джинсах і не "понтовались". А ось люмпен завжди намагався купити айфон, чи яскраву тачку в кредит, чи ще десь випендритись...
1 Якщо Ви не ходите на футбол то напевно займаєтесь якимось іншим видом відпочинку, наприклад Театр ... який також фінансується(дотується) державою
2 Давайте визначимось з терміном люмпен
Для мене люмпен це людина яка живе за субсидії від Держави...
І якщо вона може купити автомобіль , нехай і в кредит -вона точно не люмпен.
3 При цьому є ще ПАДЛО - це людина яка має айфон/машину/квартиру.. а податків сплатила менше ніж Держава витратила на безкоштовне навчання в першому класі.. А про те що треба ще й батькам пенсію платити -ці взагалі незаморочуються
4 Тільки відносно багаті користаються тим що їм не потрібно підтверджувати свій статус у вигляді дорогого авто чи одягу...
Але є нюанс
Менше 1% цих відносно багатих вдягаються на 7-му кілометрі, а 99% , хоч і ходять в джинасах... але деколи ці джинст дорожчі від костюма Армані... і взуття протерте було напевно тільки в Сороса... і то швидше за все з якогось крокодила...

  sergey_sryvkin писал(а):
  budivelnik писал(а):Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять

А скільком багатим то цікаво?.. І що ті науковці розробили?
Приклад пальцем у небо, як на мене.
Те що наші науковці по статистиці витрачають 0,35% ВВП (1% Бюджету) а віддачі дають на 0,01% ( по словам науковця Дюра-Бачі)- це проблема..
Але ті самі зміни в телефонах/машинах/медицині - це витрати/досягнення науки..
І хто в першу чергу цим користується?
Бідний який живе від зарплати до зарплати і при цьому в структурі його розходів 50% їжа/30% одяг/10% комуналка
Чи багатий в кого є і машина і побутова електроніка і підписка на всі телеканали ?
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:04

  барабашов писал(а):Налоги ж наверно чисто от всей щедрости души платились а не по норме закона(о торговле бухлом и куревом)???
Я щось не зрозумів?
Я що комусь пропонував платити від щедрості душевної чи більше ніж по закону?
Я за те щоб було менше хитровимаханих ( які адвокату чи аудитору ( чи хабар податківцю/силовику)платять більше за консультацію як не платити податки ніж сам розмір податків?)
І за те щоб було більше порядних , які так само як я виходять на загал і кажуть
Я сплатив стільки то згідно закону.
Я б хотів щоб користувались МОЇМ прикладом, а не прикладом хитровимаханих

Що в моїй позиції поганого?
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:28

  Дюрі-бачі писал(а):vitaxa2006 казахи ввели 20 тис. тенге і живуть...

будуть і наші жити. Ще достатньо "героїв" в пантеоні щоб нові купюри друкувати.
Изображение

є купюра японська єна 10 000, є корейська вона 50 000. й теж живуть...
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman писал(а):є купюра японська єна 10 000, є корейська вона 50 000. й теж живуть...

Так и у нас самих на миллион карбованцев недавно купюра была :mrgreen: Станку-то всё равно что на бумаге рисовать. Тут больше интересно означает ли это, что порог расчёта для обязательного безнала (вроде, 150к сейчас, а если это не между физиками, то и меньше) тоже в два раза поднимут? Потому, что иначе не понятно для чего новая бумажка.
moveton
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