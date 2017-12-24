Support BForward написав:Gost2013, PayPass - это технология бесконтактной оплаты. Уточните, пожалуйста,какой способ пополнения карточного счета Вас интересует.
Добрый день, sens. Депозит «Конвертационный» предполагает возможность изменения валюты вклада без потери ранее начисленных процентов по вкладу. Возможность изменения валюты вклада на протяжении срока действия вклада не ограничено.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.
unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.
они не вернулись - просто статусы операций и остатки показаны неактуальные ... какую дату и время вы видите напротив счета этого?
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unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.
они не вернулись - просто статусы операций и остатки показаны неактуальные ... какую дату и время вы видите напротив счета этого?
Согласен: остаток на счёте по состоянию на 20.12 (12:44). Бардак.
unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.
они не вернулись - просто статусы операций и остатки показаны неактуальные ... какую дату и время вы видите напротив счета этого?
Согласен: остаток на счёте по состоянию на 20.12 (12:44). Бардак.
этому бардаку уже 10 лет )))
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