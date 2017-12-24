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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2949295029512952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:54

  sens написав:
  Support BForward написав:Gost2013,
PayPass - это технология бесконтактной оплаты. Уточните, пожалуйста,какой способ пополнения карточного счета Вас интересует.

Добрый день, sens.
Депозит «Конвертационный» предполагает возможность изменения валюты вклада без потери ранее начисленных процентов по вкладу.
Возможность изменения валюты вклада на протяжении срока действия вклада не ограничено.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 17:08

Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 17:13

  unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.


они не вернулись - просто статусы операций и остатки показаны неактуальные ... какую дату и время вы видите напротив счета этого?
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:00

  IMPRINTER написав:
  unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.


они не вернулись - просто статусы операций и остатки показаны неактуальные ... какую дату и время вы видите напротив счета этого?

Согласен: остаток на счёте по состоянию на 20.12 (12:44). Бардак.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:18

  unlock написав:
  IMPRINTER написав:
  unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.


они не вернулись - просто статусы операций и остатки показаны неактуальные ... какую дату и время вы видите напротив счета этого?

Согласен: остаток на счёте по состоянию на 20.12 (12:44). Бардак.


этому бардаку уже 10 лет )))
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 07:40

IMPRINTER починили. До следующей рассинхронизации.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 08:55

Обратный ребрендинг?

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Щось мені з ТАС "щастить"
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Ізя

По Ізі кредитній 5% кешбеку в аптеках до 31.12
wolt450
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  wolt450 написав:По Ізі кредитній 5% кешбеку в аптеках до 31.12
Не лучше чем в МОНО, сделали б уже 5,5%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:25

Так не только аптеки, я так понимаю, а и другие траты от 500 грн

http://blog.easypay.ua/ru/poluchi-cashb ... y-easypay/
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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