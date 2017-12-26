Добрый день, unlock.
В настоящее время Интернет-банк работает корректно. Все операции, совершенные вчера должны быть выполнены. От имени Банка приносим свои извинения за временные неудобства.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:02
Добрый день, unlock.
В настоящее время Интернет-банк работает корректно. Все операции, совершенные вчера должны быть выполнены. От имени Банка приносим свои извинения за временные неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день, BBC.
Пожалуйста, пришлите адрес ссылки, где Вы увидели данную информацию.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:18
Так отображает ваш банк браузер FIREFOX в визуальных закладках. Передайте програмистам(администраторам) сайта
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:53
Support BForward, 2 января банки работают "без клиентов".
В связи с этим вопрос: пополнение в интернет-банке своего депозита со своего Сберсчета 02.01.18 января будет выполнено в этот же день или 3 января?
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:51
Добрый день, lubopytnaya.
Все операции, совершенные в Интернет-банке( в т. ч. внутренние), будут выполнены 03.01.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:10
такое происходит каждый божий день .. примерно в 23.00, когда в вашей Мацкве полночь балансы откатываются на несколько часов назад и примерно пару часов показывают черти что ... и так уже давно ... понятно когда вы заступаете на пост уже как бы все нормально ... но бардак с балансами - это неизменный атрибут вашего банкинга.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 06:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
...это не бардак- это русский стандарт )
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