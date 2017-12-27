RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2950295129522953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:02

  unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.


Добрый день, unlock.
В настоящее время Интернет-банк работает корректно. Все операции, совершенные вчера должны быть выполнены. От имени Банка приносим свои извинения за временные неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:BBC


Добрый день, BBC.
Пожалуйста, пришлите адрес ссылки, где Вы увидели данную информацию.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:18

  Support BForward написав:
  BBC написав:BBC


Добрый день, BBC.
Пожалуйста, пришлите адрес ссылки, где Вы увидели данную информацию.

Так отображает ваш банк браузер FIREFOX в визуальных закладках. Передайте програмистам(администраторам) сайта
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12327
З нами з: 12.08.10
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:53

Support BForward, 2 января банки работают "без клиентов".
В связи с этим вопрос: пополнение в интернет-банке своего депозита со своего Сберсчета 02.01.18 января будет выполнено в этот же день или 3 января?
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3047
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:51

  lubopytnaya написав:Support BForward, 2 января банки работают "без клиентов".
В связи с этим вопрос: пополнение в интернет-банке своего депозита со своего Сберсчета 02.01.18 января будет выполнено в этот же день или 3 января?


Добрый день, lubopytnaya.
Все операции, совершенные в Интернет-банке( в т. ч. внутренние), будут выполнены 03.01.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:10

  Support BForward написав:
  unlock написав:Support BForward а что у вас с интернет банкингом? Две мои операции за четверг(деньги в банк получатель поступили) висят в иб со статусом «Принято в работу», а деньги вернулись обратно на счёт? На горячей линии говорят о регламентных работах и недоступности информации.


Добрый день, unlock.
В настоящее время Интернет-банк работает корректно. Все операции, совершенные вчера должны быть выполнены. От имени Банка приносим свои извинения за временные неудобства.


такое происходит каждый божий день .. примерно в 23.00, когда в вашей Мацкве полночь балансы откатываются на несколько часов назад и примерно пару часов показывают черти что ... и так уже давно ... понятно когда вы заступаете на пост уже как бы все нормально ... но бардак с балансами - это неизменный атрибут вашего банкинга.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32766
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5206 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 06:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

...это не бардак- это русский стандарт )
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6486
З нами з: 15.08.12
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:42

Вопрос по Авторська карта Gold MAX:

- распространяется ли 3% кешбек на коммунальные платежи (МСС 4900)? на другие интернет платежи?
- если да, то 10% по первой транзакции тоже?
ramaz
 
Повідомлень: 21
З нами з: 12.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 02:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

"" Ощути выгоду, ведь впереди приятные новогодние расходы. ""

5% на покупки в аптеках??
Ах да, виагра....
BigMan
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2950295129522953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5079, 5080, 5081
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
50801 6648149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 06:35
guntherhouse777
А-Банк 1 ... 837, 838, 839
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8380 1242039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 04:16
-VICTOR-
БМ БАНК 1 ... 432, 433, 434
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4335 711185
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 19:25
sens
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (50802)
28.12.2017 06:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.