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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2955295629572958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:54

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, Ви вже працюєте?
Що там з ліквідністю?
Платьожики не пущають...коли полагодять?


Доброго дня, Квесторе_поверніться.
Актуальні дані ліквідності ( на 02.01.2018 р.):
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 268,66%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 105,56%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 173,13%, при нормі - не менше 40 %. Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможності H2) становить 15,57%, при нормативному значенні - не менше 10 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:00

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, Ви вже працюєте?
Що там з ліквідністю?
Платьожики не пущають...коли полагодять?


Доброго дня, Квесторе_поверніться.
Актуальні дані ліквідності ( на 02.01.2018 р.):
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 268,66%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 105,56%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 173,13%, при нормі - не менше 40 %. Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможності H2) становить 15,57%, при нормативному значенні - не менше 10 %.

Дякую за інфо.
Платьожики з такою цифіррю повинні б бігати нормально. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:30

  Support BForward написав:
  Lost написав:Support BForward
еще вчера около часа отправил платеж со сбера на карту Альфы - раньше долетало быстро, а сейчас?!? понимаю праздники, и все такое, но со вчерашнего дня денег нет... Справедливости ради показывает что Форвард платеж вчера отправил, операция выполнена... Альфа утверждает что ничего не поступало :(
как проверить когда (время) форвард отправил? И кто здесь виноват :?: :|



Добрый день, Lost.
Уточните, пожалуйста, Ваши ФИО и номер договора на av-kudryashova@forward-bank.com, мы проверим статус платежа.

Support BForward, а по моему вопросу ничего нет?!?

PS: 4 января 2018, 14:49:11 отправил информацию на указанный выше адрес, жду обратную связь ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:06

  Lost написав:
  Support BForward написав:
  Lost написав:Support BForward
еще вчера около часа отправил платеж со сбера на карту Альфы - раньше долетало быстро, а сейчас?!? понимаю праздники, и все такое, но со вчерашнего дня денег нет... Справедливости ради показывает что Форвард платеж вчера отправил, операция выполнена... Альфа утверждает что ничего не поступало :(
как проверить когда (время) форвард отправил? И кто здесь виноват :?: :|



Добрый день, Lost.
Уточните, пожалуйста, Ваши ФИО и номер договора на av-kudryashova@forward-bank.com, мы проверим статус платежа.

Support BForward, а по моему вопросу ничего нет?!?

PS: 4 января 2018, 14:49:11 отправил информацию на указанный выше адрес, жду обратную связь ;)


Lost, коллеги позвонят Вам в течение 15 мин.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:08

Ок, спасибо.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:14

Lost

С реквизитами точно не напутали?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:22

IMPRINTER
реквизиты правильные, было бы не так обидно если бы ошибся :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:36

На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо.
В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!
Практикующий вкладчик
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный


Як на мене пенсіонеру простіше (та й зрештою швиде) буде черер дівчинку в банку...

До речі- а якщо таки через ІБ відкрити цей депо, будуть якісь ++?
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:00

  greenozon написав:
  iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный


Як на мене пенсіонеру простіше (та й зрештою швиде) буде черер дівчинку в банку...

До речі- а якщо таки через ІБ відкрити цей депо, будуть якісь ++?


На сайте пишут +0,5% , а в ИБ - Пенсионного депо в списке открываемых нет.
Практикующий вкладчик
iurii44
 
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