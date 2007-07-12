Квесторе_поверніться написав:Support BForward, Ви вже працюєте? Що там з ліквідністю? Платьожики не пущають...коли полагодять?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. Актуальні дані ліквідності ( на 02.01.2018 р.): коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 268,66%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 105,56%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 173,13%, при нормі - не менше 40 %. Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможності H2) становить 15,57%, при нормативному значенні - не менше 10 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Квесторе_поверніться написав:Support BForward, Ви вже працюєте? Що там з ліквідністю? Платьожики не пущають...коли полагодять?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. Актуальні дані ліквідності ( на 02.01.2018 р.): коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 268,66%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 105,56%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 173,13%, при нормі - не менше 40 %. Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможності H2) становить 15,57%, при нормативному значенні - не менше 10 %.
Дякую за інфо. Платьожики з такою цифіррю повинні б бігати нормально.
Lost написав:Support BForward еще вчера около часа отправил платеж со сбера на карту Альфы - раньше долетало быстро, а сейчас?!? понимаю праздники, и все такое, но со вчерашнего дня денег нет... Справедливости ради показывает что Форвард платеж вчера отправил, операция выполнена... Альфа утверждает что ничего не поступало как проверить когда (время) форвард отправил? И кто здесь виноват
Lost написав:Support BForward еще вчера около часа отправил платеж со сбера на карту Альфы - раньше долетало быстро, а сейчас?!? понимаю праздники, и все такое, но со вчерашнего дня денег нет... Справедливости ради показывает что Форвард платеж вчера отправил, операция выполнена... Альфа утверждает что ничего не поступало как проверить когда (время) форвард отправил? И кто здесь виноват
На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо. В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!